Чудо природы: собака «удочерила» детеныша леопарда

Золотистый ретривер по кличке Тесси взяла на себя заботу о не так давно родившемся в зоопарке «Садгород» во Владивостоке детеныше африканского леопарда. Сотрудники зоосада решили забрать малышку у ее биологической матери, так как раньше та убивала появлявшееся у нее потомство.

Как сообщает РИА Новости, у Тесси есть четверо собственных новорожденных щенят, однако она не отвергла подкидыша. Собака кормит и вылизывает кроху как настоящая мама.

«Динамика очень положительная — малышка прибавляет в весе, она активно пытается играть, покусывает свою приемную маму и очень хорошо себя чувствует»,

— рассказал ветеринар зоопарка Виктор Агафонов.

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