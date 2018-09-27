Литовский министр: белорусам невыгодно направлять грузы в Латвию

Республике Беларусь невыгодно направлять собственные грузы в латвийский порт Лиепая, а не в литовскую Клайпеду, заявил министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис.
Он отмечает, что Клайпедский порт много инвестирует и создает хорошие условия для перевалки грузов клиентов.
"С экономической точки зрения у белорусов, по моему мнению, нет причин что-то менять. Ведь мы много инвестируем, улучшаем условия в своем порту. Мы достаточно хорошо понимаем грузовые потоки, какого характера они идут, стараемся обслуживать так, чтобы у них не было желания идти другим путем. Мы верим, что наши условия самые лучшие и много над этим работаем", - сказал министр.
По его словам, через Литву в основном следуют белорусские удобрения и нефтепродукты.
"Обе цепочки отработаны не первый год. У нас есть все оборудование, согласованы железнодорожные графики. Поезда ездят без остановок, наилучшим возможным способом, и это путь для них (белорусов - BNS) - самый дешевый", - добавил Р. Масюлис.
Он признает, что конкуренция Клайпеды с латвийскими портами всегда была большой и особенно выросла, когда сократился объем российских грузов.