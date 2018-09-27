Литовский министр: белорусам невыгодно направлять грузы в Латвию

Он отмечает, что Клайпедский порт много инвестирует и создает хорошие условия для перевалки грузов клиентов.

"С экономической точки зрения у белорусов, по моему мнению, нет причин что-то менять. Ведь мы много инвестируем, улучшаем условия в своем порту. Мы достаточно хорошо понимаем грузовые потоки, какого характера они идут, стараемся обслуживать так, чтобы у них не было желания идти другим путем. Мы верим, что наши условия самые лучшие и много над этим работаем", - сказал министр.

По его словам, через Литву в основном следуют белорусские удобрения и нефтепродукты.

"Обе цепочки отработаны не первый год. У нас есть все оборудование, согласованы железнодорожные графики. Поезда ездят без остановок, наилучшим возможным способом, и это путь для них (белорусов - BNS) - самый дешевый", - добавил Р. Масюлис.