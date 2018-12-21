Временное правление Rīgas satiksme сменит весь состав закупочной комиссии

В докладе рассмотрены вопросы управления предприятием, сложившаяся ситуация и предложения по действиям с закупками, о которых Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовный процесс.

Также обобщены информация о, возможно, причастных к коррупции юридических и физических лицах, финансовом положении и предложения по ее улучшению и дальнейшему развитию предприятия.

Временное правление RS решило сменить весь состав закупочной комиссии, приостановить все закупки до тщательной их оценки и до конца года сформировать новую закупочную комиссию.

Нынешние члены комиссии продолжат работать на предприятии каждый в своей сфере и будут приглашаться в качестве экспертов для оценки конкретных закупок.

"Эти люди ни в чем не обвиняются, а решение сменить состав комиссии принято, чтобы снять любую тень сомнений. Эти люди продолжат работу в тех отделах, где работали до этого", - пояснил Закис.

Правление RS известило мэра Риги о готовности привлечь международную аудиторскую компанию для оценки процесса закупок, договоров и финансового управления и подготовки предложений по их улучшению.

Правление считает также необходимым образовать совет RS для надзора за работой предприятия, расторгнуть заключенные договоры о поставке автобусов, троллейбусов и низкопольных трамваев и процедуры закупки подвижного состава в рамках проектов трамвайной линии Сканстес, а также усилить надзор за этими проектами.

Как сообщалось, 13 декабря все пять прежних членов правления RS подали мэру Риги Нилу Ушакову заявления об уходе с должностей.

В правление входили Бемхенс, и. о директора думского департамента сообщения Эмил Якринс, депутат Юрмальской думы Лариса Лоскутова, депутат Балдонской краевой думы Андрей Пожарнов и член партии "Честь служить Риге" Инесе Швекле.