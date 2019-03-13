"Мы едем в Македонию и Польшу не как туристы". Главный тренер назвал кандидатов в сборную

Напомним, что первые два матча в рамках отборочного этапа ЕВРО-2020 сборная Латвии проведёт на выезде. 21 марта нам предстоит встреча с Македонией, а 24 марта игра против Польши.

Славиша Стоянович хорошо знаком со столицей Латвии. В 2007 году он возглавлял футбольный клуб "Рига". Интересно, что тогда в команде Стояновича играл нынешний президент ЛФФ Каспар Горкш, который сегодня является работодателем словенского специалиста сербского происхождения.

"Labdien to everybody", - начал Стоянович. "Очень приятно вернуться в Ригу, увидеть знакомые лица и посетить знакомые места. Хотелось бы избежать банальностей и клише, но для меня большая честь быть тренером сборной Латвии. Это большая ответственность и мощный вызов для меня".

Во время пресс-конференции Стоянович признался, что по его мнению, сборной не хватает амбиций и вдохновения, а это недопустимо, так как вызов в сборную - это наивысшая точка карьеры футболиста.

Стоянович также заявил, что у него был контракт до лета с болгарским клубом "Левски", который был более выгоден с финансовой точки зрения, поэтому его желание тренировать нашу сборную в первую очередь связано с желанием сделать что-то полезное для нашего региона.

Главный тренер назвал расширенный список из 28 футболистов, которые включены в состав сборной на предстоящие две игры. Обошлось без больших сюрпризов и единственным новым игроком стал 18-летний Кристерс Тоберс из футбольного клуба "Лиепая". Интересно, что молодой игрок младше самого опытного футболиста команды вратаря Андриса Ванина на 20 лет.

"Несмотря на то, что я не увидел боевого настроя, я бы хотел дать ещё один шанс игрокам, которые играли за сборную до этого. На некоторых позициях у нас просто нет выбора. Я не боюсь включать в сборную и новых, молодых игроков. Если я увижу, что такие есть и они будут к этому готовы, то они получат приглашение в команду", - сказал тренер.

Тренер также отметил, что многих игроков он не успел "оценить", так как прошёл всего один тур чемпионата Латвии, а до этого футболисты были на сборах и проводили товарищеские матчи.

Несмотря на то, что в расширенный список включены 28 футболистов, на сборы отправится 25 игроков. Кто это будет, станет известно в конце недели, когда завершится второй тур чемпионата.

🇱🇻 #11vilki

🇸🇮 #enajstvolkov



Pirmā tikšanās ar Slavišu Stojanoviču un trenera pirmais vilku izsaukums uz Latvijas izlasi jau rīt! pic.twitter.com/CXtVaD1Vap — Futbola federācija (@kajbumba) March 12, 2019

"Сборная Латвии не может победить команды, которые ниже по уровню. Сейчас придётся играть с теми, кто в рейтинге находится выше, но это не значит, что мы отправимся в Македонию и Польшу как туристы. Будем бороться за каждый мяч и очки", - заявил Славиша Стоянович.

Расширенный состав сборной Латвии перед первыми отборочными матчами ЕВРО-2020:

Вратари : Андрис Ванинс ("Цюрих", Швейцария), Павел Штейнбор ("Арка", Польша), Каспар Икстенс ("РФШ").

Защитники : Каспар Дубра ("Иртыш", Казахстан), Виталий Ягодинский ("РФШ"), Вадим Жулев ("Лиепая), Антон Куракин, Антоний Черномордый, Владислав Габов (все "Рига"), Виталий Максименко ("Олимпия", Словения"), Марцис Ошс ("Ксамакс", Швейцария), Игорь Тарасов ("Шлёнск", Польша).

Полузащитники : Вячеслав Исаев, Роберт Савалниекс, Артур Зюзин (все "РФШ"), Ритварс Ругинс, Олег Лайзанс, Алексей Вишняков (все "Рига"), Андрей Цыганик ("Камбюр", Голландия), Кристерс Тоберс, Кристиан Торрес, Янис Икауниекс (все "Лиепая"), Евгений Казачок ("Вентспилс").