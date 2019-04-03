Покупаете или продаете квартиру? Наличные в сделках теперь под запретом

Такой запрет расплачиваться за приобретение недвижимости наличными планируется ввести для того, чтобы предотвратить заключение фиктивных сделок в тех случаях,

когда стороны заинтересованы купить или продать недвижимость за большие суммы, нежели указанная сумма сделки.

В законе предусмотрено, что плательщикам, в том числе физическим лицам, которые не ведут хозяйственную деятельность, запрещается заключать сделки по отчуждению недвижимого имущества наличными деньгами.

Ранее этот законопроект предусматривал существенно снизить количество сделок наличными.

В настоящий момент закон запрещает сделки наличными на сумму более 7200 евро независимо от того, заключается ли сделка одной операцией или несколькими операциями. Изначально планировалось уменьшить эту сумму до 3000 евро.

Однако, депутаты, оценивая поправки к закону в последнем чтении, решили не поддерживать снижение этой суммы до 3000 евро.

Поэтому в законе предусмотрены изменения лишь в связи с ограничением на сделки с недвижимостью.