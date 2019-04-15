В Кабинете министров одобрили увеличение штрафов за нарушения по налогам

Поправками планируется дополнить закон новым разделом, определяющим административные нарушения в налоговой сфере и устанавливающие компетентные органы, которые будут применять административные наказания.

Согласно поправкам, за уклонение от уплаты налогов или приравненных к ним платежей, сокрытие или уменьшение прибыли и других облагаемых налогами объектов для физических лиц или членов правлений будет применяться денежный штраф в размере от 125 до 2000 евро с запретом занимать определенные должности в коммерческих обществах или без него.

Отсутствие регистрации в регистре налогоплательщиков будет чревато для физических лиц предупреждением или денежным штрафом в размере от 50 до 210 евро, для юридических лиц - от 50 до 350 евро.

За выплату неуказанных в бухучете зарплат физические лица или члены правлений будут штрафоваться на 140-2000 евро с запретом занимать определенные должности в коммерческих обществах или без него.

За несоблюдение примененных Службой госдоходов (СГД) запретов для физических лиц или членов правлений будет применяться денежный штраф в размере от 140 до 2000 евро с запретом занимать определенные должности в коммерческих обществах или без него.

За недекларирование осуществленных наличными деньгами сделок с физическими лицами, которые согласно нормативным актам не должны регистрировать хозяйственную деятельность, будет применяться денежный штраф для физических в размере 3%, для юридических лиц - 5% от незадекларированной суммы.

Не установившие электронные устройства регистрации платежей физические лица могут быть оштрафованы на 140-350 евро, юридические лица - на 140-1400 евро.