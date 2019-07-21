Постапокалиптическая романтика в Латвии: заброшенная церковь, туберкулезная больница и не только

Телевизионная компания HBO за последний год наделала много шума, а причиной тому стал основанный на реальных событиях сериал "Чернобыль". Сегодня, кажется, только самый ленивый путешественник не съездил на экскурсию в Припять. Побывавшие там блогеры говорят, что это место притягивает не только своей жуткой историей, но и ощущением настоящего постапокалипсиса, которое можно испытать в реальной жизни, а не в компьютерной игре или кресле кинотеатра. В Латвии за подобными приключениями тоже есть куда отправиться, и это не только всем известная Скрунда-1 и поселок Ирбене.
Итак, рассказываем, куда еще ехать за ощущениями постапокалиптической романтики!
Поместье Борнсминде
Построенное в стиле неоготики поместье передавалось по наследству от отца к сыну с 1499 до 1868 года. Им владели роды фон Хейден, Менгден, Шепинг. В советское время здесь были учебное заведение и туберкулезная больница (карточки больных и рентгеновские снимки до сих пор разбросаны по всему зданию), а с 1990 года здание заброшено. Владелец — ООО Rīts-L — разработал в 2001 году проект, но реконструкция здания так и не началась. На данный момент здание полностью заброшено и частично разрушено.
Гробинский замок
Когда-то это была внушительная постройка прямоугольного вида с трёхэтажным жилым корпусом в форме буквы "D". Несколько столетий замок был важным оборонительным сооружением. Но в результате военных действий 1795 и 1812 годов он утратил свое значение. За время своего существования замок многократно ремонтировался и модернизировался. Окончательно был заброшен в XVIII веке, когда Гробиня находилась во владении герцогов Курляндии. До наших дней сохранились средневековые стены, созданные в 17-м веке бастионы и защитные рвы.
Дворец Кауцминде
Дворец построен в стиле раннего классицизма в 1780 году. Хотя само имение значится в документах еще с 1459 года. До 1920 года усадьба была собственностью рода фон Паленов, затем до войны здесь располагалась школа домоводства, где воспитывали благородных девиц, ну а в советские времена - детский сад и сельскохозяйственный техникум.
На сайте pilis.lv, где собрана информация обо всех дворцах, замках и поместьях Латвии, указано, что в Кауцминде сохранилась первоначальная отделка интерьеров – настенные панели, двери. В реальности этого давно нет - в этом Русский TVNET лично убедился еще в 2012 году. Вандалы разграбили все, разбили, что можно, ну а завершает дело дождь и морозы.
Галгауская православная церковь Св. Яниса
Эта "лесная" заброшенная церковь находится в Галгауской волости, на юге Гулбенского края. Построена она была в 1860 году, а вот период, когда в церкви перестали проходить службы, назвать сложно, так как в источниках много противоречивой информации - в одних упоминается 1960 год, в других - 1985 год. Ясно только одно - на данный момент здание находится в плачевном состоянии и постепенно разрушается.
Санаторий в Балдоне
Первая лечебница в Балдоне с минеральными водами заработала в 1795 году. Сюда отправляли лечиться солдат от разразившейся в рижском гарнизоне эпидемии чумы. Около серного источника, принадлежавшего тогда герцогу Курляндскому Петеру, образовался целый армейский лагерь. И вода совершила чудо! Большинство больных выздоровели. После этого происшествия о месте поползла хорошая молва. Балдоне становится популярным курортом, куда на лечение едут из Москвы и Санкт-Петербурга.
Санаторий закрылся в 1994 году, в 1997 году был приватизирован, но новый хозяин вскоре оказался неплатежеспособным. В 1998 году объект приобрели с аукциона, но затем снова продали. Сегодня территория бывшего Балдонского санатория напоминает место, ставшее жертвой ядерного взрыва.
Галерея: Как сейчас выглядит территория бывшего санатория в Балдоне
Санаторий "Кемери"
Первая купальня в Кемери была открыта ещё в царские времена. Минеральные воды и лечебные грязи - именно за этим сюда отправлялись те, кому было необходимо улучшить самочувствие и укрепить здоровье. Так продолжалось до Первой мировой войны, во время которой курорт был разрушен. Однако после завершения всех сражений санаторий стали восстанавливать, а Кемери был присвоили статус города. Сейчас когда-то популярный санаторий находится в плачевном состоянии. Это – результат неудачной приватизации с последовавшей за ней еще более неудачной попыткой реконструкции.
Галерея: Брошенная Курортная поликлиника в Кемери
Слокский целлюлозно-бумажный комбинат
История этой фабрики начинается в 1895 году. В то время она еще называлась Балтийским целлюлозным заводом. В межвоенный период завод был модернизирован и стал одним из самых современных в Северной Европе. Хотя фабрика была разрушена во время Второй мировой войны, советская власть была заинтересована в восстановлении ее экономического потенциала. Фабрика была отремонтирована, модернизирована и расширена под названием Слокский целлюлозно-бумажный комбинат. После падения советской власти, в 1994 году было решено закрыть завод. Основная причина - по экологическим соображениям.
Галерея: Заброшенная бумажная фабрика Слокас
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