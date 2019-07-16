Вопрос увеличения "минималки" предложили согласовать с работодателями и работниками

По мнению ЛКРД, решение о повышении минимальной заработной платы нужно хорошо взвесить.

"Рассчитали ли министерства затраты на повышение зарплат из государственного и муниципального бюджетов? Какое влияние это решение будет иметь на зарплаты педагогов, социальных работников, медиков?" - риторически спрашивает ЛКРД, подчеркивая, что перечисленные профессии предполагают высокую квалификацию.

В то же время минимальную зарплату, как правило, получают люди, занятые в профессиях с низкими требованиями квалификации. Поэтому, по мнению ЛКРД, существенно повышая минимальную зарплату, важно повысить и зарплаты для всех профессий, которые требуют высокой квалификации.

По мнению ЛКРД, нужно рассмотреть вопрос об установлении разного уровня минимальной заработной платы для различных отраслей.

Как сообщалось ранее, комитет по развитию налоговой политики правящей коалиции вчера концептуально обозначил свою поддержку увеличению минимальной зарплаты до 500 евро в 2020 году.

Как агентству LETA сообщил руководитель заседания комитета по налоговой политике Интс Далдерис, на заседании депутаты выслушали подготовленные Минфином сценарии о повышении минимальной зарплаты до 470, 500 или 550 евро, в то же время никаких решений пока принято не было.

Далдерис отметил, что все решения принимает правительство, а пока это вопрос поднят для дальнейшего обсуждения в партиях, чтобы в сентябре его могло обсудить правительство, выслушав мнение социальных партнеров.

Как сообщил Далдерис, ни один из участников заседания не возражал против того, что минимальную зарплату в будущем необходимо повышать, но решения о сроках и размерах повышения не принимались. В последние 10 лет используется подход, когда минимальная зарплата составляет 40-44% от средней зарплаты в стране, и минимальная зарплата в 500 евро вписывается в этот сценарий.

В настоящее время минимальная зарплата в Латвии составляет 430 евро.

Новая консервативная партия в ходе предвыборной кампании обещала повысить минимальную зарплату до 500 евро уже с этого года. Также было обещано ввести необлагаемый минимум для зарплат до 500 евро в месяц и сделать необлагаемым минимумом для пенсии 500 евро в месяц. Оппозиция критиковала Новую консервативную партию за невыполнение этого обещания.