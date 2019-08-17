Мир может остаться без бананов? Гриб-убийца добрался до Латинской Америки

Недавно представители власти Колумбии объявили чрезвычайную ситуацию в стране после того, как были открыты следы этого опасного гриба Fusarium oxysporum. Это первый случай, когда гриб наблюдается в Латинской Америка, однако в мире в этом ничего нового нет. Десятилетиями гриб уничтожал банановые плантации Азии, Австралии и Восточной Африки.

Несмотря на то, что этот гриб не опасен для здоровья людей, это серьезная угроза для банановой продукции. Гриб поражает корни растения, блокируя его сосудистую систему, с помощью которой транспортируются вода и питательные вещества. В результате растение умирает.

Когда гриб попадает в почву, его больше нельзя уничтожить пестицидами и его очень сложно собрать с почвы. Кроме того, гриб поражает самый экспортируемый сорт бананов - бананы сорта Кавендиш.

"В странах Запада большая часть бананов, используемых в пищу, именно бананы Кавендиш", в июне изданию Live Science заявил ученый Николя Рук.

Бананы Кавендиш репродукционно асексуальны, в частности, каждое растение - клон "родителей". Это означает, что у бананов не хватает генетического многообразия, и инфекция может распространиться очень быстро.