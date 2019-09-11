Срок полномочий президента Банка Латвии хотят уменьшить до пяти лет

Пятилетний срок полномочий планируется установить также для заместителя президента банка и членов совета. Также предполагается, что один и тот же человек сможет занимать эти должности не более чем два раза подряд.

"Такой порядок будет соответствовать общепринятой практике и нормативным актам, которые предусматривают утверждение руководителей учреждений в должности на срок в пять лет", - пояснил председатель комиссии Мартиньш Бондарс.

На данный момент срок полномочий президента, заместителя президента и членов совета Банка Латвии составляет шесть лет, и эти должности можно занимать неограниченное число сроков подряд.

Кроме того, комиссия поддержала предложение уменьшить число членов правления Банка Латвии с шести до четырех человек, чтобы оптимизировать административное управление учреждения. Планируется, что такой порядок вступит в силу с 1 марта 2020 года.

Поправки к закону также предусматривают поручить Кабинету министров до конца июня следующего года подготовить и подать в Сейм поправки в закону, предусматривающие присоединение Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) к Банку Латвии. Депутаты также приняли решение просить правительство представить Сейму анализ о присоединении FKTK к центральному банку.