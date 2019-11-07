11 000 ученых предупредили о неописуемых страданиях из-за изменений климата

В сообщении ученых указано, что они ощущают моральную ответственность говорить о реальном состоянии дел, ничего не умалчивая.

Один из авторов сообщения - представитель бесприбыльной научной организации Conservation Biology Institute Бебе Барнард указывает, что у политиков больше нет времени медлить.

"Будущие поколения их вспомнят с плохой стороны из-за игнорирования проблем изменений климата, что ставит под угрозу нашу цивилизацию", - считает Барнард.

Это уже не первый раз, когда тысячи ученых призывают мировых лидеров к действиям по предотвращению изменений климата.

Еще в 2017 году 16 000 ученых из 184 стран мира опубликовали письмо, в котором предупредили, что человечество и живая природа близки к грустному исходу.