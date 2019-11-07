Чт, 7.11.2019
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11 000 ученых предупредили о неописуемых страданиях из-за изменений климата

ФОТО: AFP/SCANPIX

Более 11 000 ученых со всего мира на этой неделе распространили сообщение о "неописуемых страданиях", которые ожидают человечество, если оно не сделает значительных шагов для предотвращения климатических изменений, сообщает CNN.

В сообщении ученых указано, что они ощущают моральную ответственность говорить о реальном состоянии дел, ничего не умалчивая.

Один из авторов сообщения - представитель бесприбыльной научной организации Conservation Biology Institute Бебе Барнард указывает, что у политиков больше нет времени медлить.

"Будущие поколения их вспомнят с плохой стороны из-за игнорирования проблем изменений климата, что ставит под угрозу нашу цивилизацию", - считает Барнард. 

Это уже не первый раз, когда тысячи ученых призывают мировых лидеров к действиям по предотвращению изменений климата.

Еще в 2017 году 16 000 ученых из 184 стран мира опубликовали письмо, в котором предупредили, что человечество и живая природа близки к грустному исходу.

Новое письмо подписали ученые из более 150 стран, и его опубликовали в журнале BioScience.

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