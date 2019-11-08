В Финляндии бастуют работники почты: это скажется и на Латвии

В связи с забастовкой финского почтового оператора Posti, которая пройдет с 11 по 24 ноября, будет затруднен обмен посылками с этой страной, сообщает агентство LETA.
Международная почтовая корпорация проинформировала, что во время забастовки сотрудников финской почты будет установлено полное эмбарго на поставку авиапочты из и в Финляндию.
Сухопутный обмен посылками сохранится, однако предупреждают о его возможных ограничениях.
Таким образом, с 11 ноября посылки из Латвии в Финляндию будут приниматься Latvijas pasts и в границах возможного согласно указаниям финского почтового оператора будут направляться по сухопутным маршрутам, однако стоит быть готовым в ограничениям транспортировки такого типа и более длительной доставке.