В Финляндии бастуют работники почты: это скажется и на Латвии

Международная почтовая корпорация проинформировала, что во время забастовки сотрудников финской почты будет установлено полное эмбарго на поставку авиапочты из и в Финляндию.

Таким образом, с 11 ноября посылки из Латвии в Финляндию будут приниматься Latvijas pasts и в границах возможного согласно указаниям финского почтового оператора будут направляться по сухопутным маршрутам, однако стоит быть готовым в ограничениям транспортировки такого типа и более длительной доставке.