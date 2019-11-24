"Хороший мальчик": Собака на протяжении часа вела автомобиль кругами и осталась жива

Согласно информации сотрудников полиции, это случилось после того, как водитель автомобиля вышел из нее, и дверь машины внезапно захлопнулась. Внутри остался лабрадор по кличке Макс. Собака случайно включила заднюю передачу. Автомобиль стал ездить по кругу, в то время как лабрадор сидел на месте водителя.

Свидетельница инцидента Анна Саболь рассказала, что не сразу заметила Макса.

"Сначала я решила, что кто-то сдает назад, потом они продолжили ехать, и я подумала: "Что они делают?" Затем я увидела в машине собаку", — рассказала женщина.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции и пожарные. Когда машина врезалась в почтовый ящик и замедлила ход, сотрудники служб смогли подойти к автомобилю. Они ввели код на панели, который находился на дверце.

Как сообщается, собака в результате инцидента не пострадала.

Пользователи Сети в комментариях под роликом в Youtube уже шутят -

"Когда собака водит лучше, чем ты...", "Хороший мальчик", "Такое могло произойти только в Америке".