Красота, мягкость и безжалостность. Самые впечатляющие фото природы этого года

И в этом году подборка лучших фотографий не разочаровывает - были как курьезные и полные любви кадры, так и снимки, раскрывающие серьезные проблемы в сфере защиты природы.

ФОТО: Valeriy Maleev / Wildlife Photographer of the Year

На одной из фотографий можно увидеть орангутана, которого в Safari World в Бангкоке используют в своеобразном и негуманном туристическом "развлечении". Сотни людей каждый день платят за то, чтобы посмотреть, как орангутаны дерутся друг с другом на ринге, играют на барабанах и так далее.

В результате международного давления в 2004 году эти представления временно были прекращены, однако сейчас они снова возобновились.

ФОТО: Aaron Gekoski / Wildlife Photographer of the Year

В свою очередь на фотографии "Суррогатная мать" запечатлен работник Левской резервации дикой природы вместе со своим "подопечным" в Кении. Элиас Мугамби часто неделями без выходных остается в резервации, заботясь об оставшихся без родителей черных носорогах, на которых активно охотятся браконьеры.

ФОТО: Martin Buzora / Wildlife Photographer of the Year

Всего в этом году на конкурс были поданы 48 000 фотографий из 100 стран.

25 лучших фото сейчас выставлены в лондонском Музее природы. Их можно осмотреть до 4 февраля, когда завершится голосование за фаворита. После этого до 31 мая в музее можно будет осмотреть победившее фото.

ФОТО: Michael Schober / Wildlife Photographer of the Year

Конкурс проходит уже 55 лет.

Голосование за лучшую фотографию проходит на сайте конкурса.