Красота, мягкость и безжалостность. Самые впечатляющие фото природы этого года

В красоте и многообразии природы ежегодно можно убедиться, когда объявляются финалисты престижного конкурса Wildlife Photographer of the Year.
И в этом году подборка лучших фотографий не разочаровывает - были как курьезные и полные любви кадры, так и снимки, раскрывающие серьезные проблемы в сфере защиты природы.
На одной из фотографий можно увидеть орангутана, которого в Safari World в Бангкоке используют в своеобразном и негуманном туристическом "развлечении". Сотни людей каждый день платят за то, чтобы посмотреть, как орангутаны дерутся друг с другом на ринге, играют на барабанах и так далее.
В результате международного давления в 2004 году эти представления временно были прекращены, однако сейчас они снова возобновились.
В свою очередь на фотографии "Суррогатная мать" запечатлен работник Левской резервации дикой природы вместе со своим "подопечным" в Кении. Элиас Мугамби часто неделями без выходных остается в резервации, заботясь об оставшихся без родителей черных носорогах, на которых активно охотятся браконьеры.
Всего в этом году на конкурс были поданы 48 000 фотографий из 100 стран.
25 лучших фото сейчас выставлены в лондонском Музее природы. Их можно осмотреть до 4 февраля, когда завершится голосование за фаворита. После этого до 31 мая в музее можно будет осмотреть победившее фото.
Конкурс проходит уже 55 лет.
Голосование за лучшую фотографию проходит на сайте конкурса.
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