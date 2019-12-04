Буров о льготах на проезд в транспорте Риги: у нас принципиальная позиция

Председатель Рижской думы Олег Буров категорически отрицает возможность уменьшения льгот на проезд в общественном транспорте столицы.
По его словам, льготы есть и будут приоритетом Рижской думы, и это принципиальная позиция как его лично, так и партии "Честь служить Риге".
"На повестку дня ни на одно мгновение не ставился вопрос о пересмотре льгот. При планировании бюджета будущего года учтено, что все существующие скидки в общественном транспорте сохранятся", - сказал Буров.
По данным Рижской думы, за полную стоимость столичным общественным транспортом пользуются только 14% пассажиров. Бесплатно ездят неработающие пенсионеры, школьники, инвалиды, льготы предоставлены также учителям, работающим пенсионерам, студентам, владельцам "Карты рижанина".
В интервью Латвийскому радио новый вице-мэр Друвис Клейнс (депутатский блок "Риге!") ранее допустил, что скидки на проезд в общественном транспорте Риги могут быть пересмотрены.