Ср, 4.12.2019
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Буров о льготах на проезд в транспорте Риги: у нас принципиальная позиция

Олег Буров

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Председатель Рижской думы Олег Буров категорически отрицает возможность уменьшения льгот на проезд в общественном транспорте столицы.

По его словам, льготы есть и будут приоритетом Рижской думы, и это принципиальная позиция как его лично, так и партии "Честь служить Риге".

"На повестку дня ни на одно мгновение не ставился вопрос о пересмотре льгот. При планировании бюджета будущего года учтено, что все существующие скидки в общественном транспорте сохранятся", - сказал Буров.

По данным Рижской думы, за полную стоимость столичным общественным транспортом пользуются только 14% пассажиров. Бесплатно ездят неработающие пенсионеры, школьники, инвалиды, льготы предоставлены также учителям, работающим пенсионерам, студентам, владельцам "Карты рижанина".

В интервью Латвийскому радио новый вице-мэр Друвис Клейнс (депутатский блок "Риге!") ранее допустил, что скидки на проезд в общественном транспорте Риги могут быть пересмотрены.

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