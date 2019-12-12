FKTK: Санкции относятся ко всем предприятиям, которые контролирует Лембергс

На вопрос о том, относятся ли санкции к предприятиям, в которых Лембергс является бенефициаром (АО Ventbunkers, AО Ventspils tirdzniecības osta, АО Kālija parks и ООО Inter-Riga), глава FKTK Санта Пургайле ответила, что банки должны проверять истинных бенефициаров, а также контролировать, не поддерживают ли предприятия через сделки лицо, подвергшееся санкциям.