FKTK: Санкции относятся ко всем предприятиям, которые контролирует Лембергс

Введенные Управлением по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) санкции против мэра Вентспилса Айвара Лембергса относятся и к предприятиям, в которых он является бенефициаром, заявил журналистам замдиректора департамента контроля за соответствием Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Кристап Марковскис.
OFAC ввело санкции против Лембергса, управления Вентспилсского свободного порта, Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса.
На вопрос о том, относятся ли санкции к предприятиям, в которых Лембергс является бенефициаром (АО Ventbunkers, AО Ventspils tirdzniecības osta, АО Kālija parks и ООО Inter-Riga), глава FKTK Санта Пургайле ответила, что банки должны проверять истинных бенефициаров, а также контролировать, не поддерживают ли предприятия через сделки лицо, подвергшееся санкциям.
Марковскис добавил, что санкции относятся ко всем предприятиям, которые контролирует Лембергс, и задача банков состоит в том, чтобы это установить.
Для этого FKTK разработала специальные правила. Если информацию в полном объеме получить не удается, банк должен прекратить деловые отношения с клиентом.
Пургайле сообщила, что в основном банкам уже известны конкретные предприятия, находящиеся под контролем Лембергса.