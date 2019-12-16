По мнению Ушакова, Латвии грозит "самый тяжелый кризис начиная с 1991 года"

Ушаков отметил, что видны первые результаты борьбы правительства с коррупцией в Вентспилсском порту, поскольку "во всём мире держателей грузов уже предупреждают о том, чтобы суда не заходили в Вентспилсский порт".

Политик отметил, что правительство начнёт "приводить в порядок Рижский порт".

"С такими темпами борьбы с коррупцией, к середине следующего года оба порта встанут без грузов. Вместе с портами встанет тогда и железная дорога. В общей сумме Латвия может потерять около 20 000 рабочих мест - для квалифицированных, прилично оплачиваемых работников. О влиянии на ВВП сейчас даже страшно говорить, но я боюсь мы сейчас стремительно приближаемся к кризису, сопоставимому с кризисом 2008-го года.

А как только правительство приведёт в порядок ситуацию в портах, оно возьмётся за Ригу. Роспуск думы без какого-либо юридического повода и истерика о том, что надо вернуть Ригу латышским партиям и победить коррупцию. О победе над коррупцией в последний раз говорила Мурниеце из НА. У них как раз самый видный мэр-однопартиец недавно был осуждён за вымогательство. Но ничего, продолжает работать и дальше мэром.