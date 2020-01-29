Ср, 29.01.2020
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"Бабушка очень плачет". В Плявниеках спасение собаки едва не превратилось в похищение

Каштанка

ФОТО: facebook.com/ksenia.chetvergova

Дедушка зашёл в магазин в Плявниеках, вышел - собаки нет. Бабушка плачет. На Facebook более 2000 репостов фотографии любимицы семьи. TVNET представляет поучительную историю о том, как "добрые дела" могут оказаться совсем не добрыми.

Вечером 23 января в соцсети Facebook появилось объявление, в котором пользователь Ксения Богданова рассказала о пропаже собаки по кличке Каштанка.

"Сегодня, 23.01.2020 около 17:30 некий мужчина забрал собаку моих дедушки с бабушкой (была привязана у Рими на Деглава), пока дедушка был в магазине. Девочка. Собака чипирована. Отзывается на имя Каштанка.

Бабушка очень плачет, помогите найти", - гласила запись в Facebook.

Публикацией в сети поделились более двух тысяч неравнодушных к ситуации. 

История Каштанки: хотели, как лучше

Русский TVNET связался с Ксенией, внучкой героев истории и по совместительству ветеринаром по профессии.

"Ситуация - однозначно урок", - отметила Ксения. Девушка рассказала нам подробнее о случившемся, а также, как действовать людям, попавшим в схожую ситуацию.

По словам дедушки девушки - Петра - в магазине он находился примерно полчаса. Ксения отмечает, что, возможно, немного дольше, однако даже это не повод забирать собаку.

Пётр и Каштанка

ФОТО: facebook.com/ksenia.chetvergova

Изначально было известно только то, что собаку отвязал и забрал некий мужчина. Пётр отправился к охране магазина, но никаких контактов мужчина не оставил. Дедушка с бабушкой связались с Ксенией и рассказали о случившемся. Внучка предприняла всё, что было в её силах. 

На следующий день Каштанка всё же нашлась.

Как? Дедушка Ксении снова посетил охрану магазина - к счастью, "похититель" вернулся и оставил свои контакты. Как выяснилось, мужчина действовал из благих побуждений - действительно думал, что собаку бросили. Уже из комментариев под публикацией Ксении стало ясно, что в инциденте замешана женщина, которая и подняла панику. 

"Женщина начала подкармливать собаку, чего категорически нельзя делать!" - рассказала Ксения, отметив, что животное может быть, например, на диете. Эта же женщина и сказала мужчине, что собаку оставили, рассказал Ксении "похититель". 

Привязать собаку у магазина - не нарушение

Ксения подчеркивает, что оставить собаку у магазина - законно, там же находятся именно для этого специальные столбики. Естественно, нужно брать в расчёт размеры собаки, погодные условия и то, сколько вы планируете провести времени в магазине, отметила ветеринар, дав несколько советов того, что можно/нужно делать в случае кражи и/или пропажи собаки:

  • написать заявление в полицию - тогда можно будет и посмотреть записи с камер видеонаблюдения;
  • отметить в базе данных пропажу собаки (это можно сделать в любой ветеринарной клинике и только, если зарегистрирован чип);
  • обратиться в организацию Dzīvnieku policija.

Ксения подчеркивает - то, что у собаки есть чип - ещё ничего не значит.

Главное, чтобы он был зарегистрирован - без этого не найти хозяина.

Каштанка

ФОТО: facebook.com/ksenia.chetvergova

В своей практике Ксения как ветеринар часто сталкивается с тем, что чип есть, но он не зарегистрирован. Это касается и породистых собак, чьи заводчики ставят чип, но не хотят платить за его регистрацию. Поэтому хозяевам нужно убедиться в том, чтобы он был зарегистрирован, чтобы в случае пропажи собаки можно было идентифицировать её хозяина. К слову, проверить это можно в любой ветеринарной клинике.

Ветеринар подчеркнула, что в случае, если нет возможности проверить, чья собака, то её могут зарегистрировать и на другого человека. Тогда, в случае отсутствия и документов - будет сложно доказать, кто хозяин животного.

Чтобы не вводить в заблуждение неравнодушных людей Ксения дала рекомендации того, как можно дать понять, что собаку не бросили:

  • в качестве нововведения можно оставить, например, записку на ошейнике или рядом с собакой;
  • обращать внимание на вещи, которые подскажут, что хозяин не отказался от животного. Например, на жетончик с кличкой собаки и номером телефона хозяина (вряд ли человек, который захотел бросить животное оставит эти данные);  
  • обязательно смотрите, где собака привязана - если у магазина перед камерами и/или непосредственно перед дверьми, то тоже маловероятно, что собаку оставили. 

Собаку действительно бросили: что делать?

Если вы уже длительное время наблюдаете за тем, что собаку никто не забирает и хотите помочь, то можно забрать собаку, предварительно оставив свои контакты у охраны магазина. Если же нет возможности забрать собаку к себе, то можно отвезти собаку в ветеринарную клинику/приют, обратиться в Dzīvnieku policija или к охране магазина. 

Почему важно оставить свои данные? 

Если хозяин длительное время не забирал собаку - это не всегда означает, что её бросили. Например, хозяину могло стать плохо и его увезли в больницу, а близкие ищут любимца.  

Как у Чехова! 

По словам Ксении, в случае с Каштанкой, получилось так, что на ошейнике не было жетона - некоторое время назад он потерялся.

Чип любимицы семьи был зарегистрирован, но, к счастью, её удалось найти и без этого. 

Девушка поделилась историей и дала рекомендации именно для того, чтобы этот случай послужил уроком для одних и, может, помог другим людям, оказавшимся в таком же положении. 

Бабушка Ксении же - Тереса-Франтишка - поблагодарила всех неравнодушных в помощи поисков любимого члена семьи, Каштанка дома! 

Видео: Бабушка благодарит всех за помощь в поисках Каштанки

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