"Бабушка очень плачет". В Плявниеках спасение собаки едва не превратилось в похищение

Дедушка зашёл в магазин в Плявниеках, вышел - собаки нет. Бабушка плачет. На Facebook более 2000 репостов фотографии любимицы семьи. TVNET представляет поучительную историю о том, как "добрые дела" могут оказаться совсем не добрыми.
Вечером 23 января в соцсети Facebook появилось объявление, в котором пользователь Ксения Богданова рассказала о пропаже собаки по кличке Каштанка.
"Сегодня, 23.01.2020 около 17:30 некий мужчина забрал собаку моих дедушки с бабушкой (была привязана у Рими на Деглава), пока дедушка был в магазине. Девочка. Собака чипирована. Отзывается на имя Каштанка.
Бабушка очень плачет, помогите найти", - гласила запись в Facebook.
Публикацией в сети поделились более двух тысяч неравнодушных к ситуации.
История Каштанки: хотели, как лучше
Русский TVNET связался с Ксенией, внучкой героев истории и по совместительству ветеринаром по профессии.
"Ситуация - однозначно урок", - отметила Ксения. Девушка рассказала нам подробнее о случившемся, а также, как действовать людям, попавшим в схожую ситуацию.
По словам дедушки девушки - Петра - в магазине он находился примерно полчаса. Ксения отмечает, что, возможно, немного дольше, однако даже это не повод забирать собаку.
Изначально было известно только то, что собаку отвязал и забрал некий мужчина. Пётр отправился к охране магазина, но никаких контактов мужчина не оставил. Дедушка с бабушкой связались с Ксенией и рассказали о случившемся. Внучка предприняла всё, что было в её силах.
На следующий день Каштанка всё же нашлась.
Как? Дедушка Ксении снова посетил охрану магазина - к счастью, "похититель" вернулся и оставил свои контакты. Как выяснилось, мужчина действовал из благих побуждений - действительно думал, что собаку бросили. Уже из комментариев под публикацией Ксении стало ясно, что в инциденте замешана женщина, которая и подняла панику.
"Женщина начала подкармливать собаку, чего категорически нельзя делать!" - рассказала Ксения, отметив, что животное может быть, например, на диете. Эта же женщина и сказала мужчине, что собаку оставили, рассказал Ксении "похититель".
Привязать собаку у магазина - не нарушение
Ксения подчеркивает, что оставить собаку у магазина - законно, там же находятся именно для этого специальные столбики. Естественно, нужно брать в расчёт размеры собаки, погодные условия и то, сколько вы планируете провести времени в магазине, отметила ветеринар, дав несколько советов того, что можно/нужно делать в случае кражи и/или пропажи собаки:
- написать заявление в полицию - тогда можно будет и посмотреть записи с камер видеонаблюдения;
- отметить в базе данных пропажу собаки (это можно сделать в любой ветеринарной клинике и только, если зарегистрирован чип);
- обратиться в организацию Dzīvnieku policija.
Ксения подчеркивает - то, что у собаки есть чип - ещё ничего не значит.
Главное, чтобы он был зарегистрирован - без этого не найти хозяина.
В своей практике Ксения как ветеринар часто сталкивается с тем, что чип есть, но он не зарегистрирован. Это касается и породистых собак, чьи заводчики ставят чип, но не хотят платить за его регистрацию. Поэтому хозяевам нужно убедиться в том, чтобы он был зарегистрирован, чтобы в случае пропажи собаки можно было идентифицировать её хозяина. К слову, проверить это можно в любой ветеринарной клинике.
Ветеринар подчеркнула, что в случае, если нет возможности проверить, чья собака, то её могут зарегистрировать и на другого человека. Тогда, в случае отсутствия и документов - будет сложно доказать, кто хозяин животного.
Чтобы не вводить в заблуждение неравнодушных людей Ксения дала рекомендации того, как можно дать понять, что собаку не бросили:
- в качестве нововведения можно оставить, например, записку на ошейнике или рядом с собакой;
- обращать внимание на вещи, которые подскажут, что хозяин не отказался от животного. Например, на жетончик с кличкой собаки и номером телефона хозяина (вряд ли человек, который захотел бросить животное оставит эти данные);
- обязательно смотрите, где собака привязана - если у магазина перед камерами и/или непосредственно перед дверьми, то тоже маловероятно, что собаку оставили.
Собаку действительно бросили: что делать?
Если вы уже длительное время наблюдаете за тем, что собаку никто не забирает и хотите помочь, то можно забрать собаку, предварительно оставив свои контакты у охраны магазина. Если же нет возможности забрать собаку к себе, то можно отвезти собаку в ветеринарную клинику/приют, обратиться в Dzīvnieku policija или к охране магазина.
Почему важно оставить свои данные?
Если хозяин длительное время не забирал собаку - это не всегда означает, что её бросили. Например, хозяину могло стать плохо и его увезли в больницу, а близкие ищут любимца.
Как у Чехова!
По словам Ксении, в случае с Каштанкой, получилось так, что на ошейнике не было жетона - некоторое время назад он потерялся.
Чип любимицы семьи был зарегистрирован, но, к счастью, её удалось найти и без этого.
Девушка поделилась историей и дала рекомендации именно для того, чтобы этот случай послужил уроком для одних и, может, помог другим людям, оказавшимся в таком же положении.
Бабушка Ксении же - Тереса-Франтишка - поблагодарила всех неравнодушных в помощи поисков любимого члена семьи, Каштанка дома!
Видео: Бабушка благодарит всех за помощь в поисках Каштанки