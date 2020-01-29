"Бабушка очень плачет". В Плявниеках спасение собаки едва не превратилось в похищение

Вечером 23 января в соцсети Facebook появилось объявление, в котором пользователь Ксения Богданова рассказала о пропаже собаки по кличке Каштанка.

"Сегодня, 23.01.2020 около 17:30 некий мужчина забрал собаку моих дедушки с бабушкой (была привязана у Рими на Деглава), пока дедушка был в магазине. Девочка. Собака чипирована. Отзывается на имя Каштанка.

Бабушка очень плачет, помогите найти", - гласила запись в Facebook.

Публикацией в сети поделились более двух тысяч неравнодушных к ситуации.

История Каштанки: хотели, как лучше

Русский TVNET связался с Ксенией, внучкой героев истории и по совместительству ветеринаром по профессии.

"Ситуация - однозначно урок", - отметила Ксения. Девушка рассказала нам подробнее о случившемся, а также, как действовать людям, попавшим в схожую ситуацию.

По словам дедушки девушки - Петра - в магазине он находился примерно полчаса. Ксения отмечает, что, возможно, немного дольше, однако даже это не повод забирать собаку.

Пётр и Каштанка ФОТО: facebook.com/ksenia.chetvergova

Изначально было известно только то, что собаку отвязал и забрал некий мужчина. Пётр отправился к охране магазина, но никаких контактов мужчина не оставил. Дедушка с бабушкой связались с Ксенией и рассказали о случившемся. Внучка предприняла всё, что было в её силах.

На следующий день Каштанка всё же нашлась.

Как? Дедушка Ксении снова посетил охрану магазина - к счастью, "похититель" вернулся и оставил свои контакты. Как выяснилось, мужчина действовал из благих побуждений - действительно думал, что собаку бросили. Уже из комментариев под публикацией Ксении стало ясно, что в инциденте замешана женщина, которая и подняла панику.

"Женщина начала подкармливать собаку, чего категорически нельзя делать!" - рассказала Ксения, отметив, что животное может быть, например, на диете. Эта же женщина и сказала мужчине, что собаку оставили, рассказал Ксении "похититель".

Привязать собаку у магазина - не нарушение

Ксения подчеркивает, что оставить собаку у магазина - законно, там же находятся именно для этого специальные столбики. Естественно, нужно брать в расчёт размеры собаки, погодные условия и то, сколько вы планируете провести времени в магазине, отметила ветеринар, дав несколько советов того, что можно/нужно делать в случае кражи и/или пропажи собаки:

написать заявление в полицию - тогда можно будет и посмотреть записи с камер видеонаблюдения;

отметить в базе данных пропажу собаки (это можно сделать в любой ветеринарной клинике и только, если зарегистрирован чип);

обратиться в организацию Dzīvnieku policija.

Ксения подчеркивает - то, что у собаки есть чип - ещё ничего не значит.

Главное, чтобы он был зарегистрирован - без этого не найти хозяина.

Каштанка ФОТО: facebook.com/ksenia.chetvergova