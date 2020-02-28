В Латвии — самый медленный экономический рост среди стран Балтии

ВВП Латвии в 2019 году по сравнению с 2018-м по сезонно и календарно не выровненным данным в сравнительных ценах увеличился на 2,2%, в то время как экономика Эстонии выросла на 4%, Литвы - на 3,9%.

Развитие экономики Латвии было самым медленным все четыре квартала года. Так, в первом квартале ВВП Латвии вырос на 3,1%, Литвы - на 4,2%, Эстонии - на 4,8%, во втором квартале - соответственно на 2%, 3,8% и 3,9%, в третьем квартале - на 2,9%, 3,8% и 4,8%, а в четвертом квартале ВВП Латвии вырос на 1%, тогда как Литвы - на 3,8%, а Эстонии - на 3,9%.