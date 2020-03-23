Пн, 23.03.2020
Наша система здравоохранения сможет справиться со всем лишь в случае, если мы как общество будем соблюдать все правила. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии
1

Торговый центр Origo сокращает время работы

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Для борьбы с распространением Covid-19 торговый центр Origo сокращает время работы - с 24 марта будет работать с 11:00 до 19:00. 

Время работы вокзала не меняется. Дольше будут работать Narvesen, в зависимости от зала. Например, в пригородном зале - с шести утра до девяти вечера, в международном - с шести утра до десяти вечера. У каждого Narvesen в Origo с 24 марта свое время работы. Сообщается, что приняты различные меры предосторожности, например, установлены дезинфекторы для рук, вентиляция работает только на приток свежего воздуха и т.д. 

Стоит отметить, что многие торговые центры в Риге и других городах Латвии сократили время работы. Например, Spice, а также крупнейший торговец одеждой в странах Балтии. Также сокращают время работы и многие продуктовые магазины. 

Последние новости

НАВЕРХ