Торговый центр Origo сокращает время работы

Время работы вокзала не меняется. Дольше будут работать Narvesen, в зависимости от зала. Например, в пригородном зале - с шести утра до девяти вечера, в международном - с шести утра до десяти вечера. У каждого Narvesen в Origo с 24 марта свое время работы. Сообщается, что приняты различные меры предосторожности, например, установлены дезинфекторы для рук, вентиляция работает только на приток свежего воздуха и т.д.