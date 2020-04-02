Чт, 2.04.2020
Истинный "выгодополучатель" самоизоляции - собака. Нет больше этих грустных глаз, смотрящих на тебя, пока ты одеваешься на работу (наверно, он думал, что каждый раз я уходила прыгать на площадку с другими собаками без него).
Вероника Рутковска, журналист TVNET

Запрещен экспорт из Латвии лекарств, необходимых в режиме ЧС

ФОТО: Unsplash

Из Латвии запрещено экспортировать лекарства, необходимые стране в условиях чрезвычайного положения. Это предусмотрено опубликованным в официальном издании Latvijas Vestnesis распоряжении министра здравоохранения Илзе Винькеле.

Государственному агентству лекарств поручено составить список необходимых лекарств с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по лечению болезни Covid-19 и на основе анализа общей доступности лекарств в Латвии. Список должен быть опубликован на сайте агентства и в случае необходимости будет изменен.

Запрещен экспорт таких лекарств в третьи страны и страны Европейской экономической зоны.

Цель распоряжения - защитить связанные со здоровьем и жизнью интересы жителей Латвии и не допустить ситуации, когда из-за нарушения цепочки поставок жителям Латвии могут быть недоступны лекарства.

Контролировать выполнение запрета будут Госагентство лекарств и Национальная служба здравоохранения.

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