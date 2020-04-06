Глава Банка Латвии: жизни людей важнее экономики

"Главное неизвестное - когда удастся остановить вирус, и не только в Латвии, но и во всем мире", - добавил он.

Казакс напомнил, что по нынешним прогнозам банка Латвии спад в 2020 году составит 6,5%, но, если процесс преодоления вируса затянется, спад в экономике будет сильнее.

Казакс подчеркнул, что, хотя введенные меры по ограничению Covid-19 очень болезненны для экономики Латвии, их нужно осуществлять, так как человеческие жизни намного важнее.

По мнению президента Банка Латвии, до сих пор решения правительства были правильным, и они были приняты намного раньше, чем в других государствах, а долг правительства позволяет заимствовать деньги на поддержку.