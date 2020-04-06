Глава Банка Латвии: жизни людей важнее экономики
Из-за введенных мер по борьбе с Covid-19 спад в экономике Латвии составляет 2-3 процентных пункта в месяц, заявил в интервью Латвийскому радио президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.
"Главное неизвестное - когда удастся остановить вирус, и не только в Латвии, но и во всем мире", - добавил он.
Казакс напомнил, что по нынешним прогнозам банка Латвии спад в 2020 году составит 6,5%, но, если процесс преодоления вируса затянется, спад в экономике будет сильнее.
Казакс подчеркнул, что, хотя введенные меры по ограничению Covid-19 очень болезненны для экономики Латвии, их нужно осуществлять, так как человеческие жизни намного важнее.
По мнению президента Банка Латвии, до сих пор решения правительства были правильным, и они были приняты намного раньше, чем в других государствах, а долг правительства позволяет заимствовать деньги на поддержку.
Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сказала, что уже ясно, что мир погружается в рецессию и предрекла спад мировой экономики. Рецессия будет будет не меньше, а то и хуже той что мировая экономика пережила в 2009 году.