Видео ⟩ В Эстонии велосипедиста в ночи сбила косуля, а он просто пытался соблюдать карантин

Камера наблюдения Viking Security у Veeriku Selver (Эстония) запечатлела необычное столкновение в 03:30 18 апреля, сообщает Rus.Postimees.
Велосипедист, который предпочел ночное время, чтобы избегать контактов, столкнулся с косулей, которая забрела в город. На видеозаписи видно, как оба участника ДТП были удивлены такой неожиданной встрече.
Чрезвычайное положение необычно как для людей, так и для животных. Выбирая место и время для занятий спортом нужно быть осторожным!
С велосипедистом связались, он уже оправился от встречи.