Пт, 24.04.2020
Дольше всего предстоит считаться с ограничениям на зарубежные поездки. Эти ограничения будут дольше, чтобы инфекция не путешествовала из одной страны в другую. Юрис Пуце, министр охраны среды и регионального развития

Видео ⟩ В Эстонии велосипедиста в ночи сбила косуля, а он просто пытался соблюдать карантин

Камера наблюдения Viking Security у Veeriku Selver (Эстония) запечатлела необычное столкновение в 03:30 18 апреля, сообщает Rus.Postimees

Велосипедист, который предпочел ночное время, чтобы избегать контактов, столкнулся с косулей, которая забрела в город. На видеозаписи видно, как оба участника ДТП были удивлены такой неожиданной встрече.

Чрезвычайное положение необычно как для людей, так и для животных. Выбирая место и время для занятий спортом нужно быть осторожным!

С велосипедистом связались, он уже оправился от встречи.

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