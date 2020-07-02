Фото ⟩ В Латвии обнаружен новый представитель фауны

Вчера, 1 июля, впервые в Латвии была замечена желтая цапля (Ardeola ralloides), таким образом можно говорить о появлении нового представителя фауны в стране. Об этом сообщила представитель латвийского общества орнитологов Кития Балцере.
Наблюдение зарегистрировали на портале Dabasdati.lv. Обратил внимание на нее наблюдатель за птицами Андрис Эртс в Даугавпилсе на берегу Даугавы.
Желтая цапля обычно обитает в Южной Европе, Ближнем Востоке и Африке. Ближайшее место для Латвии - Украина, однако, некоторые особи встречали и в Финляндии.
🔴 Pirmo reizi Latvijā novērots un @Dabasdati reģistrēts dzeltenais gārnis! https://t.co/6beeqcNhWm #jaunasuga #putnuvērošana #putniLatvijā #dzeltenaisgārnis pic.twitter.com/XOxPqVFmdQ— Latvijas Ornitoloģijas biedrība (@LOB_lv) July 1, 2020
Птица ведет одиночный образ жизни, либо селится небольшими группами, защищая свой промысловый участок от сородичей.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!