Чт, 2.07.2020
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Фото ⟩ В Латвии обнаружен новый представитель фауны

Желтая цапля

ФОТО: Wikimedia Commons

Вчера, 1 июля, впервые в Латвии была замечена желтая цапля (Ardeola ralloides), таким образом можно говорить о появлении нового представителя фауны в стране. Об этом сообщила представитель латвийского общества орнитологов Кития Балцере. 

Наблюдение зарегистрировали на портале Dabasdati.lv. Обратил внимание на нее наблюдатель за птицами Андрис Эртс в Даугавпилсе на берегу Даугавы.

Желтая цапля обычно обитает в Южной Европе, Ближнем Востоке и Африке. Ближайшее место для Латвии - Украина, однако, некоторые особи встречали и в Финляндии.

Птица ведет одиночный образ жизни, либо селится небольшими группами, защищая свой промысловый участок от сородичей.

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