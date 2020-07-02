Фото ⟩ В Латвии обнаружен новый представитель фауны

Наблюдение зарегистрировали на портале Dabasdati.lv. Обратил внимание на нее наблюдатель за птицами Андрис Эртс в Даугавпилсе на берегу Даугавы.

Желтая цапля обычно обитает в Южной Европе, Ближнем Востоке и Африке. Ближайшее место для Латвии - Украина, однако, некоторые особи встречали и в Финляндии.

Птица ведет одиночный образ жизни, либо селится небольшими группами, защищая свой промысловый участок от сородичей.