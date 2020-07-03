Фото ⟩ Шоу фонтанов и открытие светового объекта: центр отдыха Lido возобновил работу

В четверг, 2 июля, сеть ресторанов Lido после трехмесячного простоя возобновила работу центра отдыха на улице Краста в Риге.
В рамках вечера состоялось выступление основателя и председателя совета Lido Гунара Кирсонса, шоу фонтанов, открытие светового объекта Lido zieds, музыкальное представление, а также различные кулинарные, музыкальные и танцевальные представления в японском, китайском, американском, гавайском и итальянском стилях.
Галерея: Центр отдыха Lido возобновил работу
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