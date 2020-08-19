Ср, 19.08.2020
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Исцелен мужчина, желудок которого превращал в алкоголь макароны и хлеб

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

Исцелен мужчина, страдавший от чрезвычайно редкого состояния, в частности, он чувствовал себя пьяным каждый раз, когда съедал богатые углеводами продукты, например, хлеб или макароны.

Как написано в исследовании, опубликованном в научном журнале Annals of Internal Medicine, врачи вылечили мужчину с помощью трансплантации фекальной микрофлоры.

47-летний мужчина из Бельгии два месяца назад обратился к врачам, он жаловался, что чувствует себя пьяным вопреки тому, что алкоголь не употреблял. Это явление началось после употребления антибиотиков.

Мужчине провели несколько проверок, пока у ученых не появились подозрения, что у мужчины - так называемый синдром кишечной ферментации. Во время него бактерии, живущие в желудочно-кишечном тракте человека, после того, как человек примет углеводы, создают алкоголь. Синдром можно излечить строгой диетой, включающей в себя пониженное число углеводов.

Однако и после диеты и медикаментов состояние мужчины не улучшилось. Он по-прежнему чувствовал себя пьяным. У него даже отняли права за езду в пьяном виде.

Поэтому врачи провели трансплантацию фекальной микрофлоры, когда образец фекалий здорового человека трансплантируется в желудочный тракт пациента, чтобы создать баланс в микрофлоре желудка. Доном стала 22-летняя дочь мужчины.

После этой процедуры все симптомы пропали и не проявились даже через 34 месяца.

"Это первая известная нам публикация, когда синдром кишечной ферментации был вылечен трансплантацией фекалий", - сказал один из исследователей Денни де Лузе.

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