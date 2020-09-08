Пенсии по старости - не меньше пенсий по выслуге лет. Такие поправки поддержали комиссии Сейма

Комиссии Сейма сегодня для рассмотрения в первом чтении поддержали несколько законопроектов, предусматривающих, что при назначении пенсии по старости получателю пенсии по выслуге лет, если ее размер будет меньше ранее получаемой пенсии по выслуге лет, уровень доходов лица останется таким же, каким он был до назначения пенсии по старости.
Вышеупомянутые законопроекты были рассмотрены сегодня на совместном заседании комиссии по социальным и трудовым делам и комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.
Ни один из представителей министерств не выразил возражений против дальнейшего продвижения законопроектов. Обширных дискуссий и большого количества вопросов по содержанию законопроектов не поступило и со стороны депутатов.
Планируется, что предложения ко второму чтению законопроектов можно будет подавать до начала октября.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!