Пенсии по старости - не меньше пенсий по выслуге лет. Такие поправки поддержали комиссии Сейма

Комиссии Сейма сегодня для рассмотрения в первом чтении поддержали несколько законопроектов, предусматривающих, что при назначении пенсии по старости получателю пенсии по выслуге лет, если ее размер будет меньше ранее получаемой пенсии по выслуге лет, уровень доходов лица останется таким же, каким он был до назначения пенсии по старости.