Предприятие по производству печатной продукции Printful инвестирует 2 млн евро в новое производство в Латвии, сообщил агентству LETA Янис Палкавниекс, представитель Draugiem Group, в которую входит Printful.
Цех площадью 2800 кв. м находится в новом бизнес-центре Мarupe Smart Park. Вначале здесь будут работать более 100 работников, в том числе 40 швей. На новом производстве будут развиваться также складские услуги.
В целом в центральном офисе Printful в Риге и на производстве в Марупе работает более 400 человек.
В прошлом году оборот Printful Latvia составил 23,125 млн евро, что в два раза больше, чем годом ранее. Почти в два раза выросла и прибыль компании - до 8,058 млн евро.