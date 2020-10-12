Printful инвестирует 2 млн евро в новое производство в Латвии

Цех площадью 2800 кв. м находится в новом бизнес-центре Мarupe Smart Park. Вначале здесь будут работать более 100 работников, в том числе 40 швей. На новом производстве будут развиваться также складские услуги.

В целом в центральном офисе Printful в Риге и на производстве в Марупе работает более 400 человек.