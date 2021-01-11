"2020 год мы закончили стабильно на позициях 2019 года": Яунземе о налоговых поступлениях

"2020 год мы закончили стабильно на позициях 2019 года, что на самом деле не так плохо. Разумеется, был очень амбициозный план поступлений на 2020 год, но в условиях пандемии его нельзя было выполнить", - сказала руководитель налоговой службы.

Она сообщила, что в 2020 году налоговые поступления были примерно на 7% меньше, чем планировалось. В то же время подоходного налога в прошлом году получено на 3% больше запланированного.

Как сообщалось, за 11 месяцев 2020 года в государственный бюджет поступило 8,949 млрд евро, что на 609,257 млн евро (6,4%) меньше, чем планировалось, а по сравнению с соответствующим периодом 2019 года налоговые поступления уменьшились на 21,932 млн евро (0,2%).