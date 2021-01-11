Пн, 11.01.2021
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Александр Лукашенко
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"2020 год мы закончили стабильно на позициях 2019 года": Яунземе о налоговых поступлениях

Иева Яунземе

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Налоговые поступления в прошлом году сохранились на уровне 2019 года, сообщила в передаче 900 sekundes на телеканале TV3 гендиректор Службы государственных доходов (СГД) Иева Яунземе.

"2020 год мы закончили стабильно на позициях 2019 года, что на самом деле не так плохо. Разумеется, был очень амбициозный план поступлений на 2020 год, но в условиях пандемии его нельзя было выполнить", - сказала руководитель налоговой службы.

Она сообщила, что в 2020 году налоговые поступления были примерно на 7% меньше, чем планировалось. В то же время подоходного налога в прошлом году получено на 3% больше запланированного.

Как сообщалось, за 11 месяцев 2020 года в государственный бюджет поступило 8,949 млрд евро, что на 609,257 млн евро (6,4%) меньше, чем планировалось, а по сравнению с соответствующим периодом 2019 года налоговые поступления уменьшились на 21,932 млн евро (0,2%).

Общий объем налоговых поступлений в 2020 году запланирован в размере 10,503 млрд евро.

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