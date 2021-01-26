Закрытие всех магазинов Debenhams не коснется Латвии и Эстонии
Магазины Debenhams в Латвии и Эстонии продолжат работать под имеющимся брендом, сообщил агентству LETA исполнительный директор DBH Ltd Baltics Арманд Виксне.
Магазины Debenhams в Латвии и Эстонии продолжат работать под имеющимся брендом, сообщил агентству LETA исполнительный директор DBH Ltd Baltics Арманд Виксне.
В понедельник британская модная онлайн-группа Boohoo сообщила, что приобрела активы интеллектуальной собственности обанкротившейся британской сети магазинов Debenhams Plc, что позволяет использовать ее бренды.
"Таким образом, латвийские и эстонские магазины Debenhams, являющиеся партнерами Debenhams по франшизе, смогут продолжить работу под нынешним именем", - пояснил Виксне.
Он отметил, что сделка позволит стабилизировать систему доставки товаров, и, благодаря удачным решением Boohoo в области электронной коммерции будет улучшена деятельность э-коммерции и на латвийском и эстонском предприятиях.
"Наши магазины в Латвии и Эстонии продолжат работу", - сказал Виксне.
В Латвии на данный момент один магазин с названием Debenhams.
Напомним, британская торговая сеть Debenhams закроет все свои магазины, ликвидировав около 12 000 рабочих мест, заявили в понедельник, 25 января, администраторы обанкротившейся компании.
Такое сообщение распространилось вскоре после того, как британская модная онлайн-группа Bohoo объявила о приобретении интеллектуальной собственности Debenhams, что позволило ей использовать его бренды.
Администраторы Debenhams отмечают, что после того, как в Великобритании будут отменены меры по сдерживанию распространения коронавируса, магазины будут вновь открыты для распродажи товаров.
С открытием этих магазинов домашней страницей Debenhams будет управлять Bohoo.
Источник, близкий к компании, сказал, что это приведет к потере около 12 000 рабочих мест.
Debenhams была основана в 1813 году, а обанкротилась в декабре.