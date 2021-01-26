Закрытие всех магазинов Debenhams не коснется Латвии и Эстонии

В понедельник британская модная онлайн-группа Boohoo сообщила, что приобрела активы интеллектуальной собственности обанкротившейся британской сети магазинов Debenhams Plc, что позволяет использовать ее бренды.

Виксне отметил, что DBH Ltd Baltics - самостоятельное, независимое латвийское предприятие, которое сотрудничает с Debenhams Plc на основе договора о франшизе.

"Таким образом, латвийские и эстонские магазины Debenhams, являющиеся партнерами Debenhams по франшизе, смогут продолжить работу под нынешним именем", - пояснил Виксне.

Он отметил, что сделка позволит стабилизировать систему доставки товаров, и, благодаря удачным решением Boohoo в области электронной коммерции будет улучшена деятельность э-коммерции и на латвийском и эстонском предприятиях.

"Наши магазины в Латвии и Эстонии продолжат работу", - сказал Виксне.

В Латвии на данный момент один магазин с названием Debenhams.

Напомним, британская торговая сеть Debenhams закроет все свои магазины, ликвидировав около 12 000 рабочих мест, заявили в понедельник, 25 января, администраторы обанкротившейся компании.

Такое сообщение распространилось вскоре после того, как британская модная онлайн-группа Bohoo объявила о приобретении интеллектуальной собственности Debenhams, что позволило ей использовать его бренды.

Администраторы Debenhams отмечают, что после того, как в Великобритании будут отменены меры по сдерживанию распространения коронавируса, магазины будут вновь открыты для распродажи товаров.

С открытием этих магазинов домашней страницей Debenhams будет управлять Bohoo.

Источник, близкий к компании, сказал, что это приведет к потере около 12 000 рабочих мест.