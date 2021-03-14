Главное за 14 марта ⟩ Премии в Рижской думе и убийство, потрясшее Англию

События дня:

Семейное пособие хотят увеличить как минимум вдвое! С 2022 года планируется, что пособие составит: на одного ребенка до 20 лет - 25 евро, на двоих детей до 20 лет - 100 евро (50 евро на каждого), на троих детей до 20 лет - 225 евро (75 евро на каждого), а за каждого следующего ребенка в семье - 100 евро на ребенка.

История успеха в Латгале: многодетная семья выкупила усадьбу. До недавнего времени в Карсавском крае пустовали несколько зданий, которые ранее самоуправление использовало для собственных нужд. В этом году на аукционе были проданы два бывших здания школы и здание Салнавской усадьбы (Salnavas muiža). Его менее чем за 11 тысяч евро приобрела большая семья Дзиеркалисов, получившая в свое время награду Latvijas lepnums ("Гордость Латвии").

Латвийская полиция создала "портрет" опасного нарушителя на дорогах. Исследование также показало, что в 25% случаев неоднократные нарушения правил дорожного движения совершали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Еще больше - 86% случаев - неоднократно нарушали ограничения скорости более чем на 31 км/ч молодые водители в возрасте от 18 до 19 лет. Это означает, что среди людей, которые в течение года совершили ряд серьезных нарушений правил дорожного движения, есть молодые водители, недавно получившие водительские права.

Тем временем в Рижской думе. До 100% от зарплаты! Сотрудникам бюро мэра и вице-мэров Риги щедро доплачивают, а "для успешного сотрудничества" Rīgas satiksme заплатила чиновнику Рижской думы 30 000 евро.

Отмывание денег: преступники пытаются обосноваться в Латвии за счет "ковид-поколения". Факт, что преступники ищут способы извлечь выгоду из финансовых последствий пандемии Covid-19, является серьезной проблемой не только за рубежом, но и в Латвии. Мошенники нанимают отчаявшихся молодых людей так называемого "ковид-поколения", чья работа заключается в отмывании денег.

Молодая женщина не дошла домой. Убийство Сары Эверард дважды вызвало скандал в Великобритании. ​Вечером 3 марта в лондонском районе Клэпхэм пропала 33-летняя менеджер по маркетингу Сара Эверард. Она шла домой от своего друга. Позже ее тело нашли в лесу в графстве Кент под Лондоном. Обвинение в ее убийстве предъявлено 48-летнему сотруднику Командования парламентской и дипломатической охраны лондонской полиции. Это убийство вызвало в Великобритании настоящую волну возмущения.

Коронавирус:

За сутки - 297 новых случаев Covid-19, доля положительных результатов - 5%. 14-дневный показатель заболеваемости впервые за три месяца ниже 400 (398,1, если быть точными). В субботу в больницы поступили 45 человек. Количество госпитализированных немного повысилось - с 642 в пятницу до 659 в субботу. Тем временем в Литве 397 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 935.