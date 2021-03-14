Главное за 14 марта ⟩ Премии в Рижской думе и убийство, потрясшее Англию
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!
Семейное пособие хотят увеличить как минимум вдвое! С 2022 года планируется, что пособие составит: на одного ребенка до 20 лет - 25 евро, на двоих детей до 20 лет - 100 евро (50 евро на каждого), на троих детей до 20 лет - 225 евро (75 евро на каждого), а за каждого следующего ребенка в семье - 100 евро на ребенка.
История успеха в Латгале: многодетная семья выкупила усадьбу. До недавнего времени в Карсавском крае пустовали несколько зданий, которые ранее самоуправление использовало для собственных нужд. В этом году на аукционе были проданы два бывших здания школы и здание Салнавской усадьбы (Salnavas muiža). Его менее чем за 11 тысяч евро приобрела большая семья Дзиеркалисов, получившая в свое время награду Latvijas lepnums ("Гордость Латвии").
Латвийская полиция создала "портрет" опасного нарушителя на дорогах. Исследование также показало, что в 25% случаев неоднократные нарушения правил дорожного движения совершали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Еще больше - 86% случаев - неоднократно нарушали ограничения скорости более чем на 31 км/ч молодые водители в возрасте от 18 до 19 лет. Это означает, что среди людей, которые в течение года совершили ряд серьезных нарушений правил дорожного движения, есть молодые водители, недавно получившие водительские права.
Тем временем в Рижской думе. До 100% от зарплаты! Сотрудникам бюро мэра и вице-мэров Риги щедро доплачивают, а "для успешного сотрудничества" Rīgas satiksme заплатила чиновнику Рижской думы 30 000 евро.
Отмывание денег: преступники пытаются обосноваться в Латвии за счет "ковид-поколения". Факт, что преступники ищут способы извлечь выгоду из финансовых последствий пандемии Covid-19, является серьезной проблемой не только за рубежом, но и в Латвии. Мошенники нанимают отчаявшихся молодых людей так называемого "ковид-поколения", чья работа заключается в отмывании денег.
Молодая женщина не дошла домой. Убийство Сары Эверард дважды вызвало скандал в Великобритании. Вечером 3 марта в лондонском районе Клэпхэм пропала 33-летняя менеджер по маркетингу Сара Эверард. Она шла домой от своего друга. Позже ее тело нашли в лесу в графстве Кент под Лондоном. Обвинение в ее убийстве предъявлено 48-летнему сотруднику Командования парламентской и дипломатической охраны лондонской полиции. Это убийство вызвало в Великобритании настоящую волну возмущения.
За сутки - 297 новых случаев Covid-19, доля положительных результатов - 5%. 14-дневный показатель заболеваемости впервые за три месяца ниже 400 (398,1, если быть точными). В субботу в больницы поступили 45 человек. Количество госпитализированных немного повысилось - с 642 в пятницу до 659 в субботу. Тем временем в Литве 397 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 935.
Массовая вакцинация: места есть, следующая задача - есть ли персонал? Требуется 700 специалистов, объявлен конкурс, результаты узнаем уже 17 марта. В отрасли прозвучали опасения, а руководитель Бюро вакцинации Эва Юхневича сохраняет спокойствие и уповает на самоуправления и частный сектор. Кстати, за "халатность при поставке" Минздрав передал логистику вакцин от Covid-19 Recipe Plus и Magnum Medical.
Система e-veselība будет создаваться заново - для новой платформы планируется потратить около 6 миллионов евро. Даниэль Павлютс хочет построить "эффективную, открытую, современную и работающую систему, а не дорогую и неработающую".
У Елизаветы II новые питомцы. Бедственное положение мужа, принца Филиппа, и скандальное интервью внука, ознаменовались началом черной полосы в жизни королевы Великобритании Елизаветы II. Однако теперь в ней зажглись сразу две искры радости!
Поддержка Меган Маркл, модель и писатель - племянница Камалы Харрис Мина. Контракты с модными домами, защита Меган Маркл и родство с "самой влиятельной женщиной США" Камалой Харрис. Все чаще имя племянницы вице-президента США Мины мелькает в новостях. Чем не повод познакомиться с ней ближе?
Как занимались сексом 14 000 лет назад? Секс-рабы, фосфор как средство аборта и склонение к сексу под угрозой заколдовать. Примерно так в наших широтах тысячи лет назад люди воспринимали физическое удовольствие и его последствия. Это выяснил археолог и описал публицист Йонатан Линдстрем в своей новой книге "Секс во все времена" об обычаях каменного века и средневековья в этой области отношений.
Российскому рэперу Элджею поставили капельницу после вечеринки в честь дня рождения его жены, телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой. Фото с капельницами артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте.