Вступают в силу новые поправки к закону: после отмены режима ЧС ограничения останутся

В законе укрепляются полномочия Кабинета министров в целях эпидемиологической безопасности, чтобы установить особые требования к торговым и другим видам экономических услуг, а также ограничения или запреты на спортивные мероприятия.

Определено, что за нарушение эпидемиологической безопасности торговец может быть оштрафован на сумму до 5000 евро. Также за нарушения можно будет закрыть торговую точку или ее структурное подразделение для посетителей на срок до семи дней. Соответствующие изменения ранее были поддержаны правительством и советом по кризисному управлению.

Авторы поправок к закону в Министерстве экономики (EM) ранее указывали, что, несмотря на введенные государством ограничения на оказание экономических услуг, на практике имели место случаи, когда предприниматели тайно или открыто игнорировали ограничения. Министерстве экономики также пришло к выводу, что существующие правила об административной ответственности неэффективны или их трудно применять.

Закон будет предусматривать, что за нарушение требований эпидемиологической безопасности при оказании экономических услуг, которое может нанести значительный ущерб интересам общественного здравоохранения,

государственная или муниципальная полиция может принять решение о закрытии торговой точки и ее структурного подразделения для посетителей на срок до семь дней.

"Под структурным подразделением понимается отдельный магазин в сети магазинов, чтобы за нарушение в одном конкретном магазине не закрывали всю сеть магазинов, а только конкретное место, где была проведена проверка и были обнаружены нарушения", - ранее объяснили в EM. В министерстве отметили, что целью данного постановления является защита населения от мест, где соблюдение требований безопасности не выполняется должным образом, а также побуждение поставщиков экономических услуг к соблюдению требований нормативных актов.

В то же время министерство пояснило, что норма о закрытии поставщиков экономических услуг для обслуживания посетителей будет применяться только в случаях крайней необходимости, если нарушение эпидемиологических требований при предоставлении экономических услуг может причинить немедленный и значительный вред интересам общественного здравоохранения.

При определении срока закрытия для каждого конкретного случая - семь дней или меньше - в основном будут оцениваться два критерия. Во-первых, серьезность нарушения и, во-вторых, объективно необходимое время для устранения выявленных недостатков и несоответствий.

В законе также закреплена норма, в соответствии с которой для ограничения распространения Covid-19 работодатель должен обеспечивать своим сотрудникам возможность дистанционной работы. Если специфика работы не позволяет выполнять ее дистанционно, работодатель должен позаботиться о мерах безопасности на рабочем месте и обеспечении своих работников средствами индивидуальной защиты.

Кабинету министров также было делегировано право наложить запрет на ввоз на территорию Латвии видов животных, восприимчивых к заражению Covid-19, и продуктов животного происхождения этих видов.

В закон внесены и другие изменения, задачей которых является предусмотреть соответствующую интересам общественной безопасности и здоровья работу государственных учреждений после отмены режима чрезвычайной ситуации.