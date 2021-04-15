В марте в Балтии подешевела электроэнергия

В литовской ценовой зоне на бирже Nord Pool электроэнергия подешевела за месяц на 19% до 48,02 евро за мегаватт-час, в Латвии и Эстонии - на 26% процентов до 43,55 евро.

"Тенденции цен в балтийских странах формировали ценовые изменения в соседних государствах и баланс электроэнергии. В минувшем месяце потоки электроэнергии из Финляндии были на 40% больше, и это повлияло на цены в Латвии и Эстонии", - отметил директор Elektrum Lietuva Мартинас Гига.

"С другой стороны, потоки из шведской зоны SE4 сократились на 38%, поэтому для Литвы электроэнергия стоила дороже, чем в других балтийских странах", - добавил он.