Главное за 25 апреля ⟩ Выстрелы в Иманте, версии об убийстве Беззубова и обвинения в адрес Александра Паля

События дня:

В субботу вечером в Иманте, возможно, стреляли в человека. 24 апреля около 20:30 в полицию поступил вызов на бульвар Анниньмуйжас, где в результате взаимного конфликта один человек получил телесные повреждения, которые не представляют опасности для жизни. В свою очередь местные жители сообщили, что слышали звук, напоминающий выстрел, после чего заметили человека, лежащего на траве.

СМИ: Автомобиль убийц Беззубова прятали в автосервисе в ​​Межапарке; владелица и сотрудники задержаны. По сведениям Nekā personīga, машина, на которой было совершено преступление, целые сутки стояла в автосервисе X-ON в Межапарке в густонаселенном районе. Сервис работал до прибытия полиции, с пятницы он закрыт.

В футбольных кругах убийство Беззубова восприняли как послание. Демонстративное убийство футбольного агента Романа Беззубова на улице, скорее всего, было не обращением к нему лично, а сигналом для его деловых партнеров. Такое мнение в программе LTV De Facto выразили сразу несколько опрошенных в футбольных кругах.

Пабрикс: Признание геноцида армян означало бы пожертвовать национальными интересами Латвии. ​После заявления президента США Джо Байдена об официальном признании геноцида армян министр обороны Латвии Артис Пабрикс (AP) сообщил, что считает такое решение необдуманным и полагает, что подобный шаг со стороны Латвии означал бы пожертвовать национальными интересами страны.

Жестокое нападение в Тукумсе: собраны необходимые средства для поддержки пострадавших. В ночь на 22 апреля в Тукумсе, возможно, облили горючей жидкостью и подожгли мужчину. Объединение ЛГБТ и их друзей Mozaīka в воскресенье, 25 апреля, сообщило, что уже собраны все необходимые на данный момент средства для пострадавшего Нормунда, и до появления новых сведений о состоянии его здоровья в пожертвованиях пока нет необходимости. Семьи пострадавших мужчин от всего сердца поблагодарили всех неравнодушных.

Хоккеист обвинил Александра Паля в избиении. Актер заявил, что впервые слышит об этом. Бывший хоккеист молодежного клуба ЦСКА Кевин Антипов заявил, что Александр Паль и его друзья избили его. По сообщении ТАСС, актер задержан. Сам Паль заявил Life, что впервые слышит об этом: "Я не в полиции, нахожусь сейчас на улице".

Коронавирус:

За прошедшие сутки выявлен 361 новый случай Covid-19, доля положительных тестов - 6,6%. Скончался один человек с коронавирусом в возрасте от 80 до 89 лет. В субботу тест на Сovid-19 сдали 5439 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 404,1 случая.

Эксперт о смягчении ограничений: сейчас уровень заболеваемости слишком высок. Запланированная правительством стратегия о постепенном смягчении ограничений и мероприятий по безопасности в случае снижения заболеваемости Covid-19 в данный момент нереализуема, заявил руководитель кафедры общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета Страдиня Гирт Бригис.

Вакцинацию от Covid-19 завершили 2% жителей Латвии. Две дозы вакцины получили всего 37 877 человек. В свою очередь первую дозу получили 216 787 человек или 11,45% от всей популяции государства.

В Литве - 729 новых случаев, а в Эстонии вышла из строя база данных. В Эстонии с самого утра результаты тестов на коронавирус не передаются между лабораторией SYNLAB и порталом digilugu.ee, в результате чего люди не могут узнать результаты.

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Забавная оптическая иллюзия с премьер-министром Эстонии. Премьер-министра Эстонии Каю Каллас случайно сфотографировали так, что образовалась занятная оптическая иллюзия.