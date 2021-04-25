Главное за 25 апреля ⟩ Выстрелы в Иманте, версии об убийстве Беззубова и обвинения в адрес Александра Паля
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!
В субботу вечером в Иманте, возможно, стреляли в человека. 24 апреля около 20:30 в полицию поступил вызов на бульвар Анниньмуйжас, где в результате взаимного конфликта один человек получил телесные повреждения, которые не представляют опасности для жизни. В свою очередь местные жители сообщили, что слышали звук, напоминающий выстрел, после чего заметили человека, лежащего на траве.
СМИ: Автомобиль убийц Беззубова прятали в автосервисе в Межапарке; владелица и сотрудники задержаны. По сведениям Nekā personīga, машина, на которой было совершено преступление, целые сутки стояла в автосервисе X-ON в Межапарке в густонаселенном районе. Сервис работал до прибытия полиции, с пятницы он закрыт.
В футбольных кругах убийство Беззубова восприняли как послание. Демонстративное убийство футбольного агента Романа Беззубова на улице, скорее всего, было не обращением к нему лично, а сигналом для его деловых партнеров. Такое мнение в программе LTV De Facto выразили сразу несколько опрошенных в футбольных кругах.
Пабрикс: Признание геноцида армян означало бы пожертвовать национальными интересами Латвии. После заявления президента США Джо Байдена об официальном признании геноцида армян министр обороны Латвии Артис Пабрикс (AP) сообщил, что считает такое решение необдуманным и полагает, что подобный шаг со стороны Латвии означал бы пожертвовать национальными интересами страны.
Жестокое нападение в Тукумсе: собраны необходимые средства для поддержки пострадавших. В ночь на 22 апреля в Тукумсе, возможно, облили горючей жидкостью и подожгли мужчину. Объединение ЛГБТ и их друзей Mozaīka в воскресенье, 25 апреля, сообщило, что уже собраны все необходимые на данный момент средства для пострадавшего Нормунда, и до появления новых сведений о состоянии его здоровья в пожертвованиях пока нет необходимости. Семьи пострадавших мужчин от всего сердца поблагодарили всех неравнодушных.
Хоккеист обвинил Александра Паля в избиении. Актер заявил, что впервые слышит об этом. Бывший хоккеист молодежного клуба ЦСКА Кевин Антипов заявил, что Александр Паль и его друзья избили его. По сообщении ТАСС, актер задержан. Сам Паль заявил Life, что впервые слышит об этом: "Я не в полиции, нахожусь сейчас на улице".
За прошедшие сутки выявлен 361 новый случай Covid-19, доля положительных тестов - 6,6%. Скончался один человек с коронавирусом в возрасте от 80 до 89 лет. В субботу тест на Сovid-19 сдали 5439 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 404,1 случая.
Эксперт о смягчении ограничений: сейчас уровень заболеваемости слишком высок. Запланированная правительством стратегия о постепенном смягчении ограничений и мероприятий по безопасности в случае снижения заболеваемости Covid-19 в данный момент нереализуема, заявил руководитель кафедры общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета Страдиня Гирт Бригис.
Вакцинацию от Covid-19 завершили 2% жителей Латвии. Две дозы вакцины получили всего 37 877 человек. В свою очередь первую дозу получили 216 787 человек или 11,45% от всей популяции государства.
В Литве - 729 новых случаев, а в Эстонии вышла из строя база данных. В Эстонии с самого утра результаты тестов на коронавирус не передаются между лабораторией SYNLAB и порталом digilugu.ee, в результате чего люди не могут узнать результаты.
"Оскар-2021": четыре площадки, красная дорожка и отсутствие масок. Американская академия киноискусств в воскресенье объявит имена новых обладателей премии "Оскар". Из-за пандемии коронавируса церемония в этом году будет заметно отличаться от традиционного формата.
Забавная оптическая иллюзия с премьер-министром Эстонии. Премьер-министра Эстонии Каю Каллас случайно сфотографировали так, что образовалась занятная оптическая иллюзия.
"Я выиграл в лотерею": рижский музыкант Илья Киреев об уходе из партии и превращении хобби в работу. Наверное, не каждый латвийский рок-музыкант из андеграунда может похвастаться тем, что его любимое хобби превратилось в профессию. 31-летний рижанин Илья Киреев никогда не предполагал, что когда-нибудь увлечется звукозаписью настолько, что судьба приведет его на работу в одну из самых успешных компаний по коррекции и персонализации звука на мировом рынке.