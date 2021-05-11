Вакцинацию от Covid-19 завершили более 83 тысяч человек. Это 4,41% населения Латвии

Первую дозу вакцины от Covid-19 к сегодняшнему дню получили 322 894 человека. 891 из завершивших вакцинацию прививались вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз.

Согласно данным Центрального статистического управления, на 1 января 2021 года в Латвии проживало 1,894 млн человек, таким образом, первую прививку от Covid-19 получили 17,09% населения.