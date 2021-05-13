Видео ⟩ Впервые засняли, как гигантский кальмар охотится в глубинах океана

Для нас, людей, дышащих кислородом, давление и тьма в глубинах океана опасны, но мы все же хоть и медленно, но осваиваем его глубины благодаря технологиям. Правда, большинство подводных роботов подходят для изучения медленных или неподвижных глубоководных организмов.

Для гигантского кальмара яркие огни роботов могут стать довольно неприятным сюрпризом, учитывая их чувствительные глаза, которые могут быть размером с обеденную тарелку. Звуки и вибрации также неприятны для этих животных. Однако наблюдать за ними в неволе не совсем то же самое, что в естественной среде.

Видео: Охота гигантских кальмаров

Вот почему ученые придумали новый способ наблюдения за этими животными, а именно - разместить неподвижную платформу с камерами в глубинах океана. Учитывая, что глаза гигантских кальмаров приспособились воспринимать более короткие волны синего света, ученые использовали более длинные волны красного света, чтобы не беспокоить кальмаров и, следовательно, снимать их.

И вот ученые выпустили наживку, напоминающую медузу. Хотя гигантские кальмары не питаются медузами, их может привлечь свет, излучаемый ими, когда они взволнованы. В результате кальмаров манит возможность полакомиться тем, что потревожило медузу.

Оставалось только ждать, и оно того стоило: на глубинах 557 и 950 метров у Багамских островов ученые засняли несколько встреч с гигантским кальмаром. Первые две встречи произошли в 2004 и 2005 годах, тогда удалось заснять двух огромных кальмаров. А в 2019 году гигантский кальмар Architeuthis dux длиной 1,7 метра, не считая щупалец, был наконец пойман.

Самым интересным было поведение гигантского кальмара на охоте. Шесть минут он наблюдал за платформой и наживкой, а затем атаковал. Это говорит о том, что перед атакой гигантские кальмары стремятся выследить свою добычу, пишут на сайте Science Alert.

Это исследование доказывает, что платформы такого типа в глубинах океана могут быть очень полезны для изучения загадочных и предусмотрительных животных.