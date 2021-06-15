Ср, 16.06.2021
Это миф, что переболевшие имеют лучшую защиту - исследования показывают обратное. Уга Думпис, инфектолог Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня
Уга Думпис, инфектолог Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня

Фото ⟩ В семье лосей из Лигатне пополнение - лосенку всего месяц!

ФОТО: Velga Vītola

Этой весной, в мае, семейство лосей природной тропы в Лигатне пополнилось - у лосихи Мирги родился малыш. 

Как сообщает Управление охраны природы, в первые недели жизни малыш находился в отдаленных уголках вольера, вдали от других лосей и взглядов посетителей. Теперь лосенок, которому всего месяц, усердно следует за мамой и знакомится с ближайшими окрестностями.

Имя детенышу еще не дали, потому что его пол пока не известен.

В природных тропах Лигатне все семейство лосей живет в одном вольере. Отец Юсис, как это происходит в природе, не занимается "воспитанием" ребенка, в свою очередь, мать Мирга старательно ухаживает за своим малышом. От матери лосенок учится тому, как реагировать на окружающий мир.

ФОТО: Велга Витола

В природе лосихи очень заботятся о своих детенышах и, чувствуя угрозу, также могут напасть на человека!

В первые недели жизни для лосят главный источник питания - молоко матери. Затем они потихоньку дополняют свое меню травой и листьями деревьев. 

ФОТО: Велга Витола

Новости о событиях на природных тропах в Лигатне, времени работы и информацию о животных, которых можно наблюдать, вы найдете на сайте и в профиле Facebook.

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