Фото ⟩ В семье лосей из Лигатне пополнение - лосенку всего месяц!
Этой весной, в мае, семейство лосей природной тропы в Лигатне пополнилось - у лосихи Мирги родился малыш.
Этой весной, в мае, семейство лосей природной тропы в Лигатне пополнилось - у лосихи Мирги родился малыш.
Как сообщает Управление охраны природы, в первые недели жизни малыш находился в отдаленных уголках вольера, вдали от других лосей и взглядов посетителей. Теперь лосенок, которому всего месяц, усердно следует за мамой и знакомится с ближайшими окрестностями.
В природных тропах Лигатне все семейство лосей живет в одном вольере. Отец Юсис, как это происходит в природе, не занимается "воспитанием" ребенка, в свою очередь, мать Мирга старательно ухаживает за своим малышом. От матери лосенок учится тому, как реагировать на окружающий мир.
В природе лосихи очень заботятся о своих детенышах и, чувствуя угрозу, также могут напасть на человека!
В первые недели жизни для лосят главный источник питания - молоко матери. Затем они потихоньку дополняют свое меню травой и листьями деревьев.
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