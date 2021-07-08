Видео ⟩ В Курземе очевидец столкнулся лицом к лицу с рысью

Видео: Охотник столкнулся с рысью

Необычную встречу с животным пережил охотник Элгар. Он рассказал, что в какой-то момент во время охоты обратил внимание на то, что кто-то бродит рядом. По его словам, рысь находилась на расстоянии 15 метров, "возможно, даже меньше". Мужчина попробовал напугать зверя, однако рысь не испугалась - ему пришлось отступить, а животное отправилось за ним следом.

"Дошел до машины и только тогда понял, что, когда забирал куртку, в поле выпали ключи. В свою очередь, рысь следовала за мной по лесу, и я уже не мог идти назад. Позвонил жене, чтобы она ехала на втором авто, приехали в поле, и только так вернул свои ключи", - рассказал мужчина, добавив, что рысь тогда исчезла из поля зрения.