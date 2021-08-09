Видео ⟩ "Самый стильный примат": орангутанг примерил солнечные очки одной из посетительниц зоопарка🦧

В минутном видео самка примата сперва подбирает очки в траве и сразу примеряет их, затем сидит в них у скалы с детенышем, а в конце бросает очки обратно в обмен на угощение.
Случай произошел еще весной, так как первое видео с орангутаном в очках девушка выложила 29 марта. На том видео животное просто сидело на скале, примеряя аксессуар под музыку. В новом ролике девушка добавила контекст, что позволило истории неожиданно выстрелить в сети.
Меньше чем за сутки оригинальное видео набрало больше 24 миллиона просмотров, его несколько раз перезалили на YouTube, а также выложили на Reddit, где ролик набрал около 80 тысяч лайков. В комментариях зрители отметили интеллект животного и оставили сотни комплиментов: "Самый стильный примат, что я когда-либо видел".