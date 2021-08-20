Видео ⟩ Женщина засняла двух медведей, прилегших отдохнуть недалеко от вышки в Циргали

Очевидица в соцсетях рассказала, что лицом к лицу с медведями в дикой природе она встретилась впервые. Женщина сняла двух косолапых, которые лишь посмотрели в ее сторону, но не испугались и просто продолжили мирно отдыхать.

Видео и фото медведей привлекли большое внимание в соцсетях. В комментариях некоторые пользователи спрашивали, не боится ли женщина находиться так близко к медведям, на что та ответила, что ей было нестрашно, поскольку она сидела в машине, пишет портал Apollo.