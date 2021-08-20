Пт, 20.08.2021
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Маттиас Штайнер, тяжелоатлет

Видео ⟩ Женщина засняла двух медведей, прилегших отдохнуть недалеко от вышки в Циргали

Пользовательница Facebook опубликовала видео, на котором запечатлены два медведя, отдыхающих недалеко от вышки в Циргали, в Валкском крае.

Очевидица в соцсетях рассказала, что лицом к лицу с медведями в дикой природе она встретилась впервые. Женщина сняла двух косолапых, которые лишь посмотрели в ее сторону, но не испугались и просто продолжили мирно отдыхать. 

Видео и фото медведей привлекли большое внимание в соцсетях. В комментариях некоторые пользователи спрашивали, не боится ли женщина находиться так близко к медведям, на что та ответила, что ей было нестрашно, поскольку она сидела в машине, пишет портал Apollo.

Как предотвратить встречу с медведем:

  • Во время прогулки ходите по тропам и дорогам;
  • Не мешайте своим поведением обитателям леса;
  • Внимательно наблюдайте за окружающей природой, чтобы вовремя заметить присутствие животного.

Если вы заметили медведя:

  • Не подходите к медведю, не пытайтесь его поймать, потрогать животное или его детенышей;
  • Как можно скорее, но не убегая, покиньте это место;
  • Не показывайте медведю спину - отступайте, повернувшись к нему лицом;
  • Не смотрите медведю в глаза - животное видит в этом вызов;
  • Ведите себя тихо, пока животное не продолжит двигаться.

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