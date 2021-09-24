Фото ⟩ Во двор частного дома в Марупе забрела лиса

Хозяйка дома отправилась во двор, чтобы найти пропавшего кота, но встретила лису.

Представители природной тропы в Лигатне сообщают, что лисы живут как в моногамных парах, так и стаями (один самец и от двух до пяти самок или самка с другими самками, которые не размножаются), а также по одной.

Помните! На окраинах Риги и иногда в самом городе лис бывает много.

Лиса - дикое животное, сильное и выносливое, а не слабое, как домашнее. Лиса не уступает дорогу и собакам - может вцепиться в ногу большому домашнему любимцу.

В городе лисам корма хватает - они едят все, что могут найти - ягоды, фрукты, объедки, мышей, крыс, птиц, птичьи яйца, зайцев, рептилий. И в том числе котов. Кроме того, если с диким котом лисе справиться сложнее, то домашний любимец "сдается без борьбы".

Однако лисы в округе города - "хорошие санитары", так как охотятся за бродячими котами, которые, в свою очередь, в большом количестве поедают птичьи яйца и молодых птиц.

Лиса ни на мгновение не забывает об осторожности, и защитной реакцией может стать укус. Если произошло так, что лиса укусила, необходимо искать медицинскую помощь.

Еще одна угроза: лиса может быть больной чесоткой и заразить этой болезнью домашних животных.