Фото ⟩ Во двор частного дома в Марупе забрела лиса
Вчера, 23 сентября, во дворе одного из частных домов в Марупе наведалась лиса. Как порталу Apollo рассказала хозяйка дома, дикое животное не выглядело здоровым.
Вчера, 23 сентября, во дворе одного из частных домов в Марупе наведалась лиса. Как порталу Apollo рассказала хозяйка дома, дикое животное не выглядело здоровым.
Хозяйка дома отправилась во двор, чтобы найти пропавшего кота, но встретила лису.
Галерея: Фото очевидца
Представители природной тропы в Лигатне сообщают, что лисы живут как в моногамных парах, так и стаями (один самец и от двух до пяти самок или самка с другими самками, которые не размножаются), а также по одной.
Помните! На окраинах Риги и иногда в самом городе лис бывает много.
Лиса - дикое животное, сильное и выносливое, а не слабое, как домашнее. Лиса не уступает дорогу и собакам - может вцепиться в ногу большому домашнему любимцу.
В городе лисам корма хватает - они едят все, что могут найти - ягоды, фрукты, объедки, мышей, крыс, птиц, птичьи яйца, зайцев, рептилий. И в том числе котов. Кроме того, если с диким котом лисе справиться сложнее, то домашний любимец "сдается без борьбы".
Однако лисы в округе города - "хорошие санитары", так как охотятся за бродячими котами, которые, в свою очередь, в большом количестве поедают птичьи яйца и молодых птиц.
Лиса ни на мгновение не забывает об осторожности, и защитной реакцией может стать укус. Если произошло так, что лиса укусила, необходимо искать медицинскую помощь.
Еще одна угроза: лиса может быть больной чесоткой и заразить этой болезнью домашних животных.