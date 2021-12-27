Что, простите? Самые странные новости 2021 года

В рамках этой кампании латвийцы рассказывали о том, что побуждает их записываться и проходить вакцинацию от Covid-19. В кампании приняли участие TVNET Grupa, Стас Давыдов и Юрий Кушпело, но вот с бывшим футболистом сборной Латвии и экс-президентом ЛФФ Каспаром Горкшем что-то пошло не так. А точнее, с переводом его призыва на русский язык. Реклама с переводом обращения Горкша была замечена читателем RUS TVNET в автобусе Rīgas satiksme. Оригинальный призыв Горкша переводится как "Я вакцинируюсь, потому что хочу поехать в гости к бабушке и дедушке". Официальный же перевод на русский язык вышел несколько... противоречивым.

ФОТО: Фото очевидца

Фраза "Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой" наводила на мысль о возможном летальном исходе после вакцинации. Позже перевод исправили, но это не помогло. После исправления текст выглядел вот так: "Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться в гости к бабушке с дедушкой". Странно то, что агентство на тот момент уже принесло извинения и исправило текст на плакате, но по какой-то причине в нем снова появилась ошибка. "Даже не знаю, что и сказать. Может, не стоит больше и пробовать?" - написала одна из пользовательниц Facebook.

ФОТО: Фото очевидца

После этого Горкш разместил в своем Twitter остроумное фото одного из самых популярных мемов - Гарольда, скрывающего боль.

ФОТО: https://twitter.com/KasparsGorkss

Стоит добавить, что у Гарольда также есть интересная история с кампанией вакцинации. Шведские власти по ошибке использовали фотографию Гарольда, скрывающего боль, в рекламе бесплатной вакцинации жителей.

В Сети начали продавать наклейки на машину с надписью Vakcinēts. А почему бы и нет? Зачем постоянно показывать сертификаты и паспорта, если можно просто наклеить на машину наклейку и сразу все ясно. Правда, не все в соцсетях оценили эту идею.

ФОТО: https://www.facebook.com/groups/kuplu.prodam.otdam.menjajusj

"Невакцинированных Covid-19 имеет по полной". Левитс позабавил соцсети новым высказыванием. В гостях у программы "Персона дня с Велтой Пуриней" побывал президент Латвии Эгил Левитс. Один фрагмент из интервью с ним основательно смутил зрителей. Президент Латвии в интервью комментировал ситуацию с Covid-19 в стране, однако сравнения, которые он использовал в своей речи, сбили с толку пользователей Сети. "А именно ситуация такова. Половина наших жителей вакцинирована, вторая - не вакцинирована. Те, кто вакцинирован, намного и гораздо больше защищены. В свою очередь те, кто не вакцинирован, тех сейчас Covid, как говорится, имеет по полной", - сказал Левитс.