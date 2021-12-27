Что, простите? Самые странные новости 2021 года

Еще один год пандемии подходит к концу. За эти сумасшедшие 365 дней наша страна пережила, казалось бы, все - несколько локдаунов, открытие Lidl, введение QR-кодов, акции протеста, даже "банановую войну". На фоне этих событий в Сети появлялись самые разные забавные новости. Собрали для вас смешные и странные события этого года.
Начнем! Женщина вызвала полицию из-за мужа, который не разрешил ей пойти за спиртным. Но полиция не нашла в этом ничего преступного (хотя некоторые, может, и поспорили бы). В итоге звонившая получила штраф в размере 35 евро. А могла бы потратить их на алкоголь!
По улицам Риги гуляли бараны, и нет, это не метафора. В Риге на центральной улице паслись бараны, рижан просили помочь их поймать. Позже выяснилось, что животные зарегистрированы в базе данных как мертвые. Dzīvnieku policija призвала Продовольственно-ветеринарную службу привлечь к ответственности владельцев баранов за ложную информации в базе данных, а также за нахождение животных на улицах.
Но бараны не единственное, что можно встретить на улицах Риги. Фото брусчатки в Риге удивило пользователей Сети. Пользователь Twitter заметил на брусчатке в Риге слово Ivars и запечатлел его, чтобы показать своим подписчикам. 89 человек поделились этим твитом, а "укладчик брусчатки Ивар" получил почти 2000 лайков.
Конечно, одной из самых главных обсуждаемых тем в 2021 году стала вакцинация от Covid-19. И тут, естественно, не обошлось без идиотских новостей. 1 апреля стартовала информационная кампания "2 миллиона причин вакцинироваться".
В рамках этой кампании латвийцы рассказывали о том, что побуждает их записываться и проходить вакцинацию от Covid-19. В кампании приняли участие TVNET Grupa, Стас Давыдов и Юрий Кушпело, но вот с бывшим футболистом сборной Латвии и экс-президентом ЛФФ Каспаром Горкшем что-то пошло не так. А точнее, с переводом его призыва на русский язык. Реклама с переводом обращения Горкша была замечена читателем RUS TVNET в автобусе Rīgas satiksme. Оригинальный призыв Горкша переводится как "Я вакцинируюсь, потому что хочу поехать в гости к бабушке и дедушке". Официальный же перевод на русский язык вышел несколько... противоречивым.
Фраза "Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой" наводила на мысль о возможном летальном исходе после вакцинации. Позже перевод исправили, но это не помогло. После исправления текст выглядел вот так: "Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться в гости к бабушке с дедушкой". Странно то, что агентство на тот момент уже принесло извинения и исправило текст на плакате, но по какой-то причине в нем снова появилась ошибка. "Даже не знаю, что и сказать. Может, не стоит больше и пробовать?" - написала одна из пользовательниц Facebook.
После этого Горкш разместил в своем Twitter остроумное фото одного из самых популярных мемов - Гарольда, скрывающего боль.
Стоит добавить, что у Гарольда также есть интересная история с кампанией вакцинации.Шведские власти по ошибке использовали фотографию Гарольда, скрывающего боль, в рекламе бесплатной вакцинации жителей.
В Сети начали продавать наклейки на машину с надписью Vakcinēts. А почему бы и нет? Зачем постоянно показывать сертификаты и паспорта, если можно просто наклеить на машину наклейку и сразу все ясно. Правда, не все в соцсетях оценили эту идею.
"Невакцинированных Covid-19 имеет по полной". Левитс позабавил соцсети новым высказыванием. В гостях у программы "Персона дня с Велтой Пуриней" побывал президент Латвии Эгил Левитс. Один фрагмент из интервью с ним основательно смутил зрителей. Президент Латвии в интервью комментировал ситуацию с Covid-19 в стране, однако сравнения, которые он использовал в своей речи, сбили с толку пользователей Сети. "А именно ситуация такова. Половина наших жителей вакцинирована, вторая - не вакцинирована. Те, кто вакцинирован, намного и гораздо больше защищены. В свою очередь те, кто не вакцинирован, тех сейчас Covid, как говорится, имеет по полной", - сказал Левитс.
Но это не единственная "крылатая фраза" нашего президента в этом году. 1 сентября Эгил Левитс посетил Рижскую 2-ю гимназию, чтобы поздравить учеников с Днем знаний и сказать им пару слов.В восторге от его речи были не только школьники, но и пользователи соцсетей. "Я думаю, что очень хорошо, что вы, например, беря кредит на машину, сможете сами рассчитать наиболее выгодные условия кредита", - заявил во время выступления Левитс. Одни пользователи Twitter поспешили назвать президента лучшим латышским комиком, другие заявили, что он свой "жемчуг" разбрасывает во все стороны и сферы.
"Хочу заразиться Covid-19". Учительница из Бауски пыталась найти вирус с помощью газеты.53-летняя учительница из Бауски, работающая в нескольких образовательных учреждениях Риги, взяла больничный, а в газете Bauskas Dzīve разместила объявление о поиске человека, который поможет ей заразиться Covid-19. После проверки сотрудники полиции констатировали, что женщина не стала контактным лицом какого-либо больного Covid-19 и сама не заразилась. Не получено подтверждения и того, что кто-либо откликнулся на объявление и педагог встретилась с больными.
С коронавирусом к нам пришли не только вакцинация и сертификаты, но и удаленная работа. И здесь не обошлось без забавных историй.
Депутат Рийгикогу (парламента) Эстонии от партии "Отечество" Тармо Круузимяэ нечаянно продемонстрировал, чем он на самом деле занимается во время парламентских обсуждений. Когда ему предложили озвучить свой вопрос и с ним было установлено удаленное соединение, камера показала вальяжно развалившегося депутата, покуривающего электронную сигарету и наслаждающегося музыкой. На заседании обсуждалась тема климатической нейтральности и ее достижения в Эстонии к 2035 году.
С чем-то похожим пришлось столкнуться и канадскому депутату - он во время виртуального заседания предстал перед камерой голым. Уильям Эймос с 2015 года представляет муниципалитет Понтьяк провинции Квебек. На прошедшем в среду заседании, которое в связи с пандемией Covid-19 проходило удаленно, он появился перед случайно включившейся камерой полностью обнаженным. Примечательно, что инцидент произошел в рабочем кабинете Эймоса, где размещены флаги Квебека и Канады. Депутат держал в руке мобильный телефон, которым прикрывал интимные части тела.
И еще один курьез, связанный с Zoom. Этот можно назвать самым милым! Род Понтон, адвокат из штата Техас (США), появился на онлайн-заседании суда в образе кота. Видеоролик был опубликован на YouTube. Защитник случайно включил фильтр и предстал в суде в виде грустного кота. Адвокату не удалось разобраться с настройками Zoom и убрать фильтр.
Конечно, мы не пройдем мимо открытия Lidl и бананового бума, который его сопровождал. В латвийских компаниях происходили "банановые войны". Больше всего пользователям соцсетей запомнилась пикантная реклама магазина интимных товаров SexyStyle. "А куда ты отправишься покупать свой банан?" - было написано в рекламе вибратора. Больше фото смотрите в статье!
Еще немного перлов из соцсетей. Министру сообщения к поезду принесли деревянные ступеньки.20 сентября министр сообщения Талис Линкайтс посетил с рабочим визитом депо AS Pasažieru vilciens на улице Резнас, где встретился с руководством предприятия. Самые внимательные интернет-пользователи заметили, что на одной из фотографий, сделанных во время визита, ко входу в вагон для удобства придвинута деревянная лестница. Фото было быстро удалено из Twitter министерства, а сделано оно было, как пояснили владельцы аккаунта в комментариях, в железнодорожном депо, где нет перрона. Почему фото в итоге было удалено, в министерстве так и не пояснили. Не стоит добавлять, что снимок все равно стал вирусным, а пользователи соцсети принялись иронизировать над изображением.
В 2021 году были и события, за которыми наблюдал весь мир. Некоторые из них стали мемами. Например, контейнеровоз Ever Given, который застрял в Суэцком канале. Авария контейнеровоза Ever Given и последующая блокировка Суэцкого канала произошла 23 марта 2021 года. Это вызвало многодневный коллапс в сфере грузоперевозок, который обходился мировой торговле примерно в 400 млн долларов в час. Пользователи соцсетей не могли пройти мимо такого события.
Еще одна фотография облетела весь мир и даже стала поводом для шуток и мемов - на ней "маленький" экскаватор спасает гигантский контейнеровоз, который перекрыл Суэцкий канал. Как выяснилось, одна из единиц техники, применяемой в спасательных работах, имеет отношение и к Латвии! Качественные и выносливые детали этого экскаватора произведены на промышленной территории Вентспилсского свободного порта - в Malmar Sheet Metal.
Ну и напоследок вспомним о наших заботливых соседях! У монетного двора Литвы Lietuvos monetu kalykla произошла необычная ошибка - на части только что выпущенных памятных литовских монет в два евро вместо слов LAISVE * VIENYBE * GEROVE ("Свобода, единство, благосостояние") можно прочитать DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU. Согласно провизорским данным, латышская надпись украшает до 10% всех монет в нумизматической упаковке. Спасибо, нам приятно! Банк Литвы попросил монетный двор выяснить обстоятельства произошедшего и обеспечить, чтобы в будущем такие ошибки не повторялись.