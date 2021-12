Что, простите? Самые странные новости 2021 года

В 2021 году были и события, за которыми наблюдал весь мир. Некоторые из них стали мемами. Например, контейнеровоз Ever Given, который застрял в Суэцком канале. Авария контейнеровоза Ever Given и последующая блокировка Суэцкого канала произошла 23 марта 2021 года. Это вызвало многодневный коллапс в сфере грузоперевозок, который обходился мировой торговле примерно в 400 млн долларов в час. Пользователи соцсетей не могли пройти мимо такого события.