11 января в одном абзаце ⟩ Смерть девочки в ДТП в Плявниеках, новые правила заполнения деклараций и решения Кабмина
Вторник пришел с многими новостями, среди которых были и по-настоящему грустные. Мы собрали для вас главное за этот день.
Вторник пришел с многими новостями, среди которых были и по-настоящему грустные. Мы собрали для вас главное за этот день.
События дня в одном абзаце
Сегодня, к сожалению, печально окончилась история тяжелой аварии в Плявниеках - сбитая пьяным водителем девочка в итоге скончалась. Уже получили счет за коммунальные? В Эстонии выяснили, что общий рост цен является самым быстрым за последние 20 лет. Вероятно, поэтому эстонец, обещавший машину тому, кто оплатит его счет за электричество, сдержал слово - и этих денег все равно не хватило! Коронавирус продолжает забирать жизни: в Эстонии скончался семилетний мальчик с этим заболеванием. Не обходит вирус и латвийских политиков: сегодня стало известно, что Гобземс повторно заразился вирусом, а Даниэль Павлютс стал контактным лицом. Еще сегодня произошло заседание Кабмина, где обсуждали в основном скорый запрет на ношение тканевых масок и сокращение срока самоизоляции - вот вам перечень всего интересного. Кстати, уже предвкушаете заполнение годовых деклараций? Сюрприз! Части латвийцев придется заполнять ее по-новому. Рассказываем! Тем времени любителей спорта может заинтересовать - кто такая Марина Грановская?
Все обсуждают
Получены счета за отопление за декабрь. Многие признают - увидев числа, пришлось схватиться за голову и думать о выживании. Самоуправления уже получают просьбы о помощи от жителей, в том числе - разделить 7000 евро за отопление на всех.
Чем себя порадовать
Многие звезды берут себе псевдонимы, которые красиво звучат и легко запоминаются. Причины для этого у всех разные. Давайте узнаем, сможете ли вы угадать, какими были настоящие имена знаменитостей!
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Латвийская медведица Илзите празднует свое 21-летие!