Бизнес-дуэт из Латвии и Эстонии зарабатывает на сделках с режимом Лукашенко, сообщает Re:Baltica

В 2020 году ЕС установил суровые санкции против круга ближайших лиц белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко после жестокого угнетения людей, которые протестовали против фальшивых выборов.

Год спустя торговля со странами Балтии оказалась на рекордном уровне, и Эстония стала главным бенефициаром. Импорт нефтепродуктов, по сравнению с 2020 годом, утроился. Кроме того, примерно треть нефти Беларуси, которая раньше предназначалась латвийским портам, в 2021 году оказалась в Эстонии (ценность импорта в Латвии из Беларуси в прошлом году тоже значительно возросла, но там речь идет о древесине).

Исследование Re:Baltica, Delfi.ee и Центра расследований Беларуси открыл две причины произошедшего. Первая - тот факт, что торговля проходила через сеть компаний, у которых есть связь с белорусским олигархом, находящимся под санкциями, Николаем Воробьем. Вторая - трюк с таможенными кодами, который продолжает беспрепятственно продолжать торговлю.

Как сказано в исследовании, поезда, которые доставляют мазут из Новополоцка (Беларусь) в Даугавпилс, по этому маршруту ездят регулярно. Оттуда они продолжают путь в Ригу, и дальше в Лугажи, которые находятся рядом с городами-близнецами Валгой и Валкой. Именно через это место поезд проходит в Эстонию и бессчетные цистерны с нефтепродуктами, принадлежащими государственной компании Operail, доставляются в порт Мууга, недалеко от Таллина.

Эксклюзивные права на экспорт нефти из Новополоцка есть у двух белорусских компаний. Одна из них принадлежит стране, а вторая - "Новая нефтяная компания" - частная. Ее главный акционер - Николай Воробей. ЕС его характеризует как главного предпринимателя Беларуси с интересами в нефти, угле, банковской сфере и других отраслях. Он является одним из главных сторонников, получая в ответ налоговая послабления и другие привилегии. США его называют "держатель кассы энергетики Лукашенко.

Еврокомиссия ввела санкции против "Новой нефтяной компании", в июне 2021 года, потому что считалось, что единственная цель этой компании - обход санкций. Полученные эксклюзивные права были показателем честной связи с властью. Кроме Воробья сообщается, что "Новая нефтяная компания" связана с Алексеем Олексиным, еще одного предпринимателя, который получает пользу от режима Лукашенко.

Но сделки, которые были заключены до того, как решение ЕС вступило в силу, не подвергались санкциям. Так мазут мог продолжать путь к балтийским портам вплоть до конца 2021 года. "Новая нефтяная компания" организовала два конкурса - в октябре 2020 года и в январе 2021 года, в которых требовалось использовать эти порты как пункты доставки.

Как пишет Re:Baltica, связанные с Воробьем предприниматели Алексей Чулец и Сергей Пастер, который работают в бизнесе транзита Балтии уже третье десятилетие, но таинственно оставались в тени.

Чулец и Пастер контролируют группу предпринимателей в Латвии и Эстонии, которые являются основными бенефициарами от нынешней санкционной торговлей нефтью с Беларусью. Кроме того, задействованные в этих сделках люди и тот факт, что предприятия быстро меняют владельцев незадолго до введения санкций от ЕС и США, приводят к выводу, что Чулец и Пастер представляют интересы Воробья.