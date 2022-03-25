На прошлой неделе впервые в году снизилась средняя цена на топливо

ЕК каждую неделю обобщает данные стран-участниц о средних ценах на горючее. Данные комиссии свидетельствуют о том, что прошедшая неделя была первой в этом году, когда цены на горючее не продолжали расти, а уменьшились.

Опубликованная на этой неделе информация ЕК о предыдущей неделе свидетельствует о том, что в Латвии литр 95-й марки бензина в неделю с 15 по 21 марта стоил в среднем 1,824 евро за литр.

За неделю до этого литр 95-го бензина стоил 1,881 евро, а еще за неделю - 1,686 евро.

В свою очередь, литр дизеля в неделю с 15 по 21 марта стоил в среднем 1,733 евро за литр.

За неделю до этого литр дизеля стоил 1,817 евро, а еще за неделю - 1,603 евро.