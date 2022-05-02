LTV: Основные поставщики топлива в Латвии уже отказались от российской нефти

Польша, например, отказалась от российской нефти, а Нидерланды и Германия пообещали к концу этого года постепенно заменить импорт российской нефти поставками из других стран. Поэтому и рынок, и цены еще будут меняться.

В Латвии нет собственного НПЗ, а импорт переработанных нефтепродуктов из России до этого был незначителен.

В передаче сообщается, что основных источников поставок топлива в Латвию уже давно два - это литовский завод в Мажейкяе, который в настоящее время принадлежит польскому концерну PKN Orlen, и завод в Финляндии - НПЗ концерна Neste.

Оба концерна уже заявили, что больше не будут покупать российскую нефть. Как указали в Neste, сейчас компания перерабатывает нефть только из Северного моря, где ее добывают Норвегия и Великобритания. Однако польская PKN Orlen заявила, что заменила поставки из России сырой нефтью из Саудовской Аравии, из предприятия Saudi Aramco.