Рижская дума в среду, 19 октября, решила пожертвовать Украине 200 000 евро. На эти деньги планируется приобрести дизельные генераторы, сообщает агентство LETA.
Чтобы помочь жителям пережить зиму. Рига пожертвует Украине 200 000 евро
Решение было принято после того, как о поддержке попросил Киев.
В письме администрация украинской столицы указала, что 10 октября Россия осуществила массированную ракетную атаку на украинские города и критическую инфраструктуру страны.
Администрация Киева попросила выразить солидарность с Украиной и Киевом, оказав поддержку самым насущным потребностям, чтобы помочь жителям Украины пережить эту зиму.
Украине необходимы генераторы электроэнергии, палатки для мобильных пунктов отопления, пленка для заклеивания окон, гвозди, молотки, электрические, дизельные и бензиновые обогреватели и т.д.
Рижская дума указывает, что в это время образовалось удачное сотрудничество с Ziedot.lv, чтобы эффективно и целенаправленно поставлять гуманитарную помощь мирным жителям в Украине.
Кроме того, Рижская дума пожертвует Ziedot.lv 200 000 евро, что позволит продолжить оказание поддержки Украине.
Напомним, весной Рига отправила в Украину 11 автобусов Rīgas satiksme, наполненных подготовленной жителями Риги гуманитарной помощью.
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