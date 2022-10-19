Чтобы помочь жителям пережить зиму. Рига пожертвует Украине 200 000 евро

Решение было принято после того, как о поддержке попросил Киев.

В письме администрация украинской столицы указала, что 10 октября Россия осуществила массированную ракетную атаку на украинские города и критическую инфраструктуру страны.

Администрация Киева попросила выразить солидарность с Украиной и Киевом, оказав поддержку самым насущным потребностям, чтобы помочь жителям Украины пережить эту зиму.

Украине необходимы генераторы электроэнергии, палатки для мобильных пунктов отопления, пленка для заклеивания окон, гвозди, молотки, электрические, дизельные и бензиновые обогреватели и т.д.

Рижская дума указывает, что в это время образовалось удачное сотрудничество с Ziedot.lv, чтобы эффективно и целенаправленно поставлять гуманитарную помощь мирным жителям в Украине.

Кроме того, Рижская дума пожертвует Ziedot.lv 200 000 евро, что позволит продолжить оказание поддержки Украине.

Напомним, весной Рига отправила в Украину 11 автобусов Rīgas satiksme, наполненных подготовленной жителями Риги гуманитарной помощью.