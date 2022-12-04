Главное за 4 декабря ⟩ Пробки в Мангальсале, Путин поедет в ДНР, свечи для Украины

За рубежом:

В российских Telegram-каналах опубликованы фотографии, на которых якобы видно, как в Луганской области россияне публично повесили пять украинских гражданских жителей за сотрудничестве с Вооруженными силами Украины.

С наступлением зимы условия на востоке Украины станут более благоприятными для темпов военных действий, а украинское контрнаступление усилится, прогнозирует Американский институт изучения войны (ISW) в последнем анализе российского вторжения в Украину.

Президент России Владимир Путин посетит Донбасс, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в субботу, 3 декабря, передает CNN.

У президента России Владимира Путина есть свой лимузин - Aurus Senat. Автомобиль был создан по заказу Путина в 2018 году. Как сообщают зарубежные СМИ, его разработал московский государственный инженерный научный институт "НАМИ".

В 1990-х в Китае, в бассейне пустыни Тарим, археологи обнаружили сотни мумифицированных человеческих тел, захороненных в лодках более 4000 лет назад, сообщает CNN.

Российский нападающий Артем Дзюба не стал скрывать своего негативного отношения к сборной Польши по футболу.

В субботу больница в Сан-Паулу, где он находится, обнародовала сообщение, что Пеле "все еще проходит лечение, и его состояние остается стабильным"

Всеанглийский клуб тенниса разрешил для теннисисток нижнее белье темного цвета при условии, что по длине оно не превышает их юбки. Почему пришлось корректировать дресс-код?

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