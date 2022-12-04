Неделя, в которую началась зима, подошла к концу. О самом важном, что произошло в воскресенье, 4 декабря, RUS TVNET рассказывает в своем ежедневном дайджесте.
Главное за 4 декабря ⟩ Пробки в Мангальсале, Путин поедет в ДНР, свечи для Украины
Новости Латвии:
Жителям Мангальсалы каждый день приходится стоять в больших пробках, потому что приходится объезжать припаркованные на обочине грузовики. Водители беспокоятся о своей безопасности, сообщает программа Bez tabu.
В субботу, 3 декабря, в дорожно-транспортном происшествии в Сунтажи погиб человек, сообщила Государственная полиция.
Зритель передачи 4. studija Латвийского телевидения выразил письменное возмущение по поводу полностью разрушенной зеленой зоны на улице Катринасв Риге, где была установлена незаконная автомобильная стоянка.
Днем в воскресенье, 4 декабря, потребителям в Елгаве была восстановлена подача электроэнергии, сообщило агентству LETA AS Sadales tīkls.
Дизельные и бензиновые автомобили по-прежнему пользуются наибольшей популярностью у латвийских водителей, однако, хотя электромобили и гибридные автомобили пока не получили широкого распространения, участники опроса выразили желание покупать в будущем именно такие автомобили, свидетельствуют данные опроса страховой компании If.
Звезда телешоу Ģimene burkā Элина Глузунова в беседе с бывшими участниками шоу - Мадарой Рааби (Кивич), Янисом Сниедзаном и Катриной Саулиете, рассказала, что только после рождения первенца узнала, что Артем (гражданский муж Элины) не был юридически свободным мужчиной.
За рубежом:
В российских Telegram-каналах опубликованы фотографии, на которых якобы видно, как в Луганской области россияне публично повесили пять украинских гражданских жителей за сотрудничестве с Вооруженными силами Украины.
С наступлением зимы условия на востоке Украины станут более благоприятными для темпов военных действий, а украинское контрнаступление усилится, прогнозирует Американский институт изучения войны (ISW) в последнем анализе российского вторжения в Украину.
Президент России Владимир Путин посетит Донбасс, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в субботу, 3 декабря, передает CNN.
У президента России Владимира Путина есть свой лимузин - Aurus Senat. Автомобиль был создан по заказу Путина в 2018 году. Как сообщают зарубежные СМИ, его разработал московский государственный инженерный научный институт "НАМИ".
В 1990-х в Китае, в бассейне пустыни Тарим, археологи обнаружили сотни мумифицированных человеческих тел, захороненных в лодках более 4000 лет назад, сообщает CNN.
Российский нападающий Артем Дзюба не стал скрывать своего негативного отношения к сборной Польши по футболу.
В субботу больница в Сан-Паулу, где он находится, обнародовала сообщение, что Пеле "все еще проходит лечение, и его состояние остается стабильным"
Всеанглийский клуб тенниса разрешил для теннисисток нижнее белье темного цвета при условии, что по длине оно не превышает их юбки. Почему пришлось корректировать дресс-код?
Интересное чтиво:
Конец рабочей недели ознаменовался громким скандалом - телеканал "Дождь" нарушил правила, был оштрафован на 10 тысяч евро и сразу же попал под проверку за еще одну очень сомнительную формулировку. "Пособники Кремля!" - вскричали те, кто давно таил эту мысль. "Цензура!" - присоединились любители критиковать власть по любому поводу. "Ни то, ни другое", - робко возражу я. Что не отменяет того факта, что по метафорическим граблям радостно прошлись все участники процесса.
Украинец Валерий Оленийчук переехал в Латвию еще в 2013-м, чтобы заниматься здесь бизнесом. Кто знал тогда, что Валерию с братом придется в Латвии организовывать поставку в Украину автомобилей, генераторов, гуманитарной помощи. И что в помещениях старой бумажной фабрики, которую братья планировали превратить в гостиницу, волонтеры будут производить для Украины окопные свечи.
Несмотря на постоянные предупреждения спасателей об опасности тонкого льда, в Эстонии продолжают происходить несчастные случаи. Вода в замерзшем водоеме всего на пару градусов выше нуля, в такой холодной воде взрослый может продержаться около десяти минут, ребенок потеряет сознание еще раньше. К сожалению, в истории нашей страны были случаи с трагическими финалами, в результате одного из таких инцидентов погибли как дети, так и взрослые, которые пытались их спасти.
Десятки тысяч работников уже пошли на крайнюю меру, миллионы - готовятся. Все условия для новой "зимы недовольства" в Британии созданы, а простых рецептов у властей не осталось.
Один из наиболее часто задаваемых вопросов, которые во время консультаций уролог-сексолог Марюс Англицкис слышит как от молодых, так и от взрослых мужчин: "Доктор, мой пенис нормальный?". В искаженном понимании "нормального" пениса и возникновении мужских комплексов во многом виновата порнография. Так какой половой член нормальный? Действительно ли размер имеет значение?
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