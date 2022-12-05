Новая рабочая неделя. Чем нас встретил понедельник, 5 декабря, что произошло в Латвии и мире, можно узнать в ежедневном дайджесте новостей от RUS TVNET.
Главное за 5 декабря ⟩ Потенциальное правительство, обстрел Украины и страсти по "Дождю"
Новости Латвии:
Возможный состав следующего правительства ясен на 90%, хотя по-прежнему непонятно, кто займет пост министра здравоохранения.
Прокуратура завершила расследование и в ноябре передала суду объемное дело о присвоении различных товаров со складов армии на протяжении почти десяти лет. Передача De facto Латвийского телевидения сообщает, что среди пропавших вещей были и приборы ночного видения, который латвийской армии подарили США. Произошедшее раскрыло настоящий хаос в хранении и учете товаров для армии. Но армейские склады удалось привести в порядок, постепенно убрав их из надзора армии.
Утром в понедельник в передаче Rīta panorāma Латвийского телевидения состоялось интервью с начальником Государственной полиции Армандом Руксом. Во время прямого эфира журналистке LTV Карине Рубене стало плохо.
Жители в соцсетях сообщают о полученных письмах, которые якобы разосланы от имени Министерства здравоохранения и обещают компенсации жителям, вакцинировавшимся против Covid-19. Министерство указывает, что письма - вводят в заблуждение, учреждение в связи с произошедшим планирует обратиться в полицию.
На прошлой неделе в центре скандала оказался телеканал "Дождь" - он был оштрафован на 10 тысяч евро и сразу же попал под проверку за страшную формулировку. Произошедшее вызвало широкие дискуссии в обществе, прокомментировал высказывание журналиста "Дождя" Алексея Коростелева и журналист TV3 Эдийс Бошс.
"Каждый может ошибиться", - сказала Лайма Вайкуле в интервью Анне Монгайт на телеканале "Дождь". Она подчеркнула, что "Дождь", как и она много лет говорил правду и не менял свою позицию.
Проживающая сейчас в Латвии украинская блогер София (Соня) Стужук сообщила в своем Instagram-аккаунте, что накануне ночью дом, где она находилась вместе с детьми и мужем пытались поджечь.
В связи со строительством ливневой канализации с понедельника, 5 декабря, до пятницы, 23 декабря, будет ограничено движение транспортных средств на участке улицы Аугуста Деглава от улицы Пернавас до Валмиерас, сообщает Рижская дума.
За рубежом:
Днем в понедельник на всей территории Украины кроме Крыма была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщают о ракетных ударах.
Перед повторным вторжением в Украину россияне разделили жителей на четыре группы. Включенных в первую группу людей планировалось ликвидировать физически, свидетельствует исследование Королевского института объединенных служб Великобритании.
В понедельник утром СМИ сообщили о взрывах на двух российских военных аэродромах. По неподтвержденным данным, примерно в 6 утра по местному времени беспилотник упал на взлетно-посадочную полосу авиабазы "Энгельс-2" в Саратовской области. Сообщается, что два бомбардировщика Ту-95 получили повреждения, двое военнослужащих ранены.
Представительница МИД России Мария Захарова в своей недипломатичной манере ответила на слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о том, что она и Алла Пугачева содержали СССР и Россию.
Известный критик чеченской власти, блогер Тумсо Абдурахманов убит в Швеции, сообщил чеченский оппозиционный Telegram-канал 1ADAT со ссылкой на источники в Европе и Чечне.
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова назвал себя победителем президентских выборов 2020 года и призвал "отменить" конституцию страны, утверждая, что подобные меры могут быть оправданы из-за нарушений во время голосования и подсчета голосов. Белый дом резко осудил подобные заявления и назвал их "анафемой души нашей нации".
2 декабря пропутинский артист Григорий Лепс (ему запрещен въезд в Латвию) дал концерт в Санкт-Петербурге. Во время исполнения песни "Самый лучший день" он швырнул об сцену микрофон и свои очки, а затем ушел за кулисы, так и не допев.
Интересное чтиво:
Чуть более двух месяцев назад преподаватель Даугавпилсского университета и Рижского технического университета, бывший журналист-международник LTV Фредерик Озолс опубликовал в Facebook пост о русофобии, который вызвал резонанс в публичном пространстве Латвии. В эфире передачи "Кто вам платит?" он прокомментировал свое мнение и высказался о том, почему не нужно связывать русский язык и местное русскоязычное общество с Россией, путинской властью и войной в Украине.
В октябре этого года Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о выборах в Европарламент. Они предусматривают, что на выборах больше не смогут баллотироваться люди, которые после 13 января 1991 года состояли в Коммунистической партии Латвии. Это означает, что свою деятельность в Европарламенте не сможет продолжать многолетний его член Татьяна Жданок. Директор Бюро по защите Сатверсме назвал ее одним из наиболее активных агентов Кремля в Латвии.
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