Известный критик чеченской власти, блогер Тумсо Абдурахманов убит в Швеции, сообщил чеченский оппозиционный Telegram-канал 1ADAT со ссылкой на источники в Европе и Чечне.

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова назвал себя победителем президентских выборов 2020 года и призвал "отменить" конституцию страны, утверждая, что подобные меры могут быть оправданы из-за нарушений во время голосования и подсчета голосов. Белый дом резко осудил подобные заявления и назвал их "анафемой души нашей нации".

2 декабря пропутинский артист Григорий Лепс (ему запрещен въезд в Латвию) дал концерт в Санкт-Петербурге. Во время исполнения песни "Самый лучший день" он швырнул об сцену микрофон и свои очки, а затем ушел за кулисы, так и не допев.

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Чуть более двух месяцев назад преподаватель Даугавпилсского университета и Рижского технического университета, бывший журналист-международник LTV Фредерик Озолс опубликовал в Facebook пост о русофобии, который вызвал резонанс в публичном пространстве Латвии. В эфире передачи "Кто вам платит?" он прокомментировал свое мнение и высказался о том, почему не нужно связывать русский язык и местное русскоязычное общество с Россией, путинской властью и войной в Украине.