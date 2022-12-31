Это уже похоже на традицию RUS TVNET. Каждый год 31 декабря я пишу о нашей команде. С прошлого года у нас еще одна традиция - подводить итоги года в виде Алфавита. Что же, о команде в 2022-м расскажу в таком же формате.
RUS TVNET-2022: русский голос против войны, TikTok и Даугавпилс!
Но сначала небольшое отступление. Мало кто знает, что коллеги в TVNET GRUPA нас называют rusiņi - ласковое производное от RUS TVNET. В этом году все начинающееся на RUS приобрело особую коннотацию. Непростой был год. С одной стороны, говоришь по-русски - докажи, что ты не путинист, с другой - извечное "переназовитесь уже в UKR TVNET", потому что наша позиция в этой войне однозначная. Рада, что к концу года мы есть и все еще rusiņi. Продолжать работать в Латвии на русском языке - настоящий вызов, и только вместе с вами мы справимся с ним и в 2023-м.
Александр Овсянников. Стальные нервы RUS TVNET. Именно Саша утром 24 февраля вышел на смену и перенял у меня текстовую трансляцию о начале войны. Я поставила новость, начала онлайн, и меня вырвало от ужаса. Саша забрал ленту и собирал всю поступающую информацию о первых ударах России по Украине. Саша был на ленте при всех ключевых событиях этого года. Семь часов монотонного стука при сносе стелы, и его молниеносный пуш о том, что обелиск в Пардаугаве пал. Сутки изнурительных подсчетов результатов выборов в 14-й Сейм, и в ту же минуту как стали известны итоги - уведомление читателям о том, что не прошли "Согласие" и "Для развития/За!", а "За стабильность!" - да. Саша - это лента, лента - это Саша. И те редкие случаи, когда у него есть возможность оставить ленту, он пишет шедевры. "Тебе бы работать гидом и писать для турфирм описания путешествий", - восхищенная, говорила я Саше. И по традиции - Саша, с днем рождения!
Александр Пилат. В этом году "свозил" RUS TVNET в Андорру, с места событий писал о матче сборной Латвии по футболу в групповом этапе Лиги наций. Привел в студию TVNET GRUPA живую легенду латвийского футбола Мариса Верпаковскиса и того самого латвийского боксёра Артёма Рамлава, у которого в Польше скандально отобрали пояс IBO Continental спустя 15 минут после объявления его чемпионом. Поговорил с кикбоксёром Зауром Джавадовым, ответив на запрос аудитории, почему двукратный чемпион мира праздновал победу, обернувшись во флаг Латвии, и взял откровенное интервью у латвийского футболиста Виталия Ягодинского, который прямо высказал претензии к главному тренеру сборной Латвии Дайнису Казакевичу. Но Саша любит не только футбол. Небезразличен ему и родной город Даугавпилс. В 2022-м он стал соавтором проекта "Даугавпилс: лучше, чем в столице", в котором RUS TVNET пытался переломить репутацию Даугавпилса как экономически отсталого и культурно ретроградного, пророссийского города.
Алена Фещенко. Она же Елена Фещенко и даже Елена Савейко (мы шутим, что Алена классно путает след). Сейчас это кажется невероятным, но Алена была в Киеве от RUS TVNET незадолго до войны и 2022 год начала с интервью с Ольгой Татаренко из Луганска, вынужденно уехавшей оттуда в 2014-м. Кто бы мог подумать, что совсем скоро героине интервью придется снова уезжать, на этот раз из-под обстрелов в Харькове. Алена всегда готова к командировкам, и 2022-й предоставил ей возможность слетать на Сардинию. А еще написать несколько вдохновляющих историй о людях Латвии. "Я только что взяла лучшее интервью в своей жизни", - после разговора с основателями семейного бизнеса по пошиву одежды написала мне Алена. Алена - отличный второй пилот, во время всех ключевых событий она работала в паре с Сашей, быстро, четко, хладнокровно. В конце года обязанности Алены расширились, один из пунктов я условно между нами назвала "все, что попрошу". И до сих пор она ни разу не подвела. Алена крутая.
Андрей Тимофеев. Еще один даугавпилчанин в команде RUS TVNET. Стал соавтором проекта "Даугавпилс: лучше, чем в столице", рассказав стране вдохновляющую историю трех техногиков из Даугавпилса, ворвавшихся на мировой рынок со своим нишевым продуктом. Но прежде всего Андрей - киногурман. Несмотря на выросшую нагрузку на ленте из-за новостной повестки, он все же продолжил рубрику "Андрей уже посмотрел". Особая гордость, что в 2022-м в ней побывало латвийское кино - остросоциальная драма Линды Олте "Сестры" о жизни воспитанников рижских детских домов и главный национальный кинопроект года - историческая драма Виестура Кайришса "Январь".
А еще именно в 2022-м студию TVNET GRUPA посетила российская актриса, телеведущая и общественный деятель Татьяна Лазарева, и Андрей с ней поговорил. А на пару с Артемом Липиным в рамках "Кина - будет" они в той же студии TVNET GRUPA подискутировали с российским кинокритиком Антоном Долиным. Тот день в редакции мы до сих пор вспоминаем с определенным трепетом и улыбкой на лице.
Артем Липин. Год начинался бодро. Артем в январе написал открытое письмо Андрею Мамыкину. Упоминание RUS TVNET запестрило в социальных сетях. Вероятно, именно эта колонка "Липину интересно" стала отличительной чертой RUS TVNET, и на протяжении всего года читатель знал, что выйдет острое мнение Артема на злободневные темы. На календаре было 17 февраля, колумнист RUS TVNET Артем Липин писал о своей тайной любви. К "Евровидению". Очень хочется вернуться в ту уютную повестку. Мог ли тогда Артем подумать, что к утру 25 февраля у него сам собой родится текст "Владимир Владимирович, не надо меня спасать". Первая рефлексия после начала развязанной Россией войны в Украине. Много Артем рефлексировал и о приближающихся выборах, став тем самым журналистом RUS TVNET, который действительно прочитал все предвыборные программы партий, а также прошелся по (не)выполненным делам политиков. Артем вел предвыборные дебаты и включения в ночь выборов и даже стал лицом серии политических разборов RUS TVNET в TikTok.
Вероника Рутковска. Между собой мы называем ее Ника. Ника - за все хорошее и против всякой фигни. В 2022 году она расширила свои владения и вместо одного раздела Lifestyle стала отвечать за два. Так на RUS TVNET появился раздел Планета - о путешествиях, животных и науке. Ника чувствует тренды и приводит в RUS TVNET для многих неочевидных героев - например, учительницу латышского языка из TikTok Диану Карпову или 19-летнюю россиянку Алину, которая "раскачала" себя в Латвии через тот же TikTok. Закономерно, что Ника стала соавтором абсолютно новых проектов для RUS TVNET "Игра патриотов" и "Латвия для весёлых" и попробовала силы в совершенно новом для себя формате видеоинтервью, поговорив с комиком Денисом Чужим. Не забывала Ника и веселить всевозможными тестами, придумывая вопросы, чтобы проверить, сможете ли вы различить президентов Латвии и Эстонии Эгила Левитса и Алара Кариса или вспомнить, в каком году посетила Латвию Грета Тунберг.
Чувство юмора - не единственная сильная сторона Ники. Аналитический склад ума и стратегическое мышление помогли ей пробраться через типичные экономические мифы о Латвии или о беженцах, выпустив подробный материал о проданных иностранцам Kārums и Laima, а также языковых требованиях Латвии к беженцам. Ника - сердце RUS TVNET!
Катрина Дергачева. Знаток грамматики и орфографии в RUS TVNET! В 2022 году поток новостей сильно вырос и работы у Катрины добавилось. В день на портале выходит более 60 материалов, это около 2000 в месяц. И большую часть Катрина вычитывает за нами. Чего только она за этот год не видела. Попробуйте отгадать, что хотел сказать автор, когда писал "удовил преимущество", "спасательные жители", "проливавшиеся по городу жители", "когда я былаленькой", "глаза Запорожской области", "в Саудовской Аварии" и "самые деланные работодатели". И это только очевидные опечатки! Катрина, спасибо, что всегда подстраховываешь команду, которая вечно бежит спринт, чтобы сообщить все самое важное как можно оперативнее. Спасибо, что и этот текст прошел твою корректуру!
Лиана Епифанова. Если делать, то делать как следует, профессионально и с любовью. Только так работает редактор социальных сетей RUS TVNET Лиана. Лиана преобразила все социальные площадки RUS TVNET, ее стараниями на каждой из платформ RUS TVNET обрел свой характерный стиль. Лиана - это кровеносная система RUS TVNET. Все материалы каждый день проходят через нее, получая новые оформления в Instagram, Facebook и TikTok. В последнем Лиана особенно развернулась, показав, что эта площадка подходит и для политических обзоров, и для изучения собственной страны. Лиана - душа и руки проектов "Игра патриотов" и "Латвия для весёлых". Съемки, часы монтажа, адаптация для социальных сетей - все для того, чтобы RUS TVNET был модным, стильным и шагал в ногу со временем. Отдельная золотая медаль на шее Лианы за все графические оформления "Алфавитов" RUS TVNET и, конечно, легендарной предвыборной схемы RUS TVNET!
Раиса Смирнова. Неудержимая, харизматичная, энергичная, порой даже фанатичная. Удивительная работоспособность, умение быть везде и одновременно, а также всех знать и, посетив любое мероприятие, принести сразу несколько материалов. Раиса - это хедлайнер онлайн-журнала Klik на русском языке! За 2022 год на этой платформе вышло более 50 ее публикаций, среди которых большой материал о совладельце клуба Melnā Piektdiena и лидере метал-группы Neglected Fields Сергее Кустове и разговор по душам с рижанкой Евгенией Пельш - племянницей знаменитого телеведущего Валдиса Пельша.
А еще Раиса выступила соавтором серии "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ", в рамках которой в студии TVNET GRUPA побывали все самые заметные тиктокеры страны от Андрейки Епта до Максима Шейнина. Раиса настойчивая, неудивительно, что она добилась своего и в той же студии TVNET GRUPA проинтервьюировала и украинскую певицу LOBODA.
Однако самый важный проект Раисы в 2022 году - это документальный фильм "Зона (не)толерантности" о жизни ЛГБТ-представителей в Латвии. Она нашла удивительных героев и раскрыла их с совершенно иной стороны, вдохновив и дискуссию RUS TVNET на ежегодном фестивале LAMPA. Раиса - это топливо RUS TVNET!
Сергей Тихомиров. Важное приобретение 2022 года. Присоединился к команде RUS TVNET за шесть дней до начала войны России в Украине. Сергей и не знает, как это - работать не в условиях повышенного стресса и нагрузки. Освоившись на ленте, он усилил разборы RUS TVNET - занимался проверкой мифов и стереотипов об украинских беженцах в Латвии и шумихе вокруг "родитель № 1" и "родитель № 2", разбирался в санкционных товарах на полках магазинов в Латвии, изучал бизнес-империю Михаила Ульмана и взял интервью у Игоря Волобуева, бывшего топ-менеджера "Газпромбанка", который после начала полномасштабной войны России в Украине присоединился к легиону "Свобода России" в составе ВСУ.
Эрика Сташкевич. Я - последняя буква в алфавите, говорили мне в школе. Поэтому все уже сказано выше. Добавлю лишь, что чувствую себя пейсмейкером, то есть бегу этот марафон с командой, поддерживая темп и ориентацию на лучший результат. RUS TVNET - это в первую очередь команда, которая сработалась словно часовой механизм. Вместе мы были на акции "Русский голос против войны", вместе прошли через все исторические события 2022 года и впервые приняли в команду гонимых войной украинских журналисток. Спасибо, ребята, мой золотой состав! Вы поймете :)
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