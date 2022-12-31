RUS TVNET-2022: русский голос против войны, TikTok и Даугавпилс!

Александр Пилат . В этом году "свозил" RUS TVNET в Андорру, с места событий писал о матче сборной Латвии по футболу в групповом этапе Лиги наций. Привел в студию TVNET GRUPA живую легенду латвийского футбола Мариса Верпаковскиса и того самого латвийского боксёра Артёма Рамлава, у которого в Польше скандально отобрали пояс IBO Continental спустя 15 минут после объявления его чемпионом. Поговорил с кикбоксёром Зауром Джавадовым, ответив на запрос аудитории, почему двукратный чемпион мира праздновал победу, обернувшись во флаг Латвии, и взял откровенное интервью у латвийского футболиста Виталия Ягодинского, который прямо высказал претензии к главному тренеру сборной Латвии Дайнису Казакевичу. Но Саша любит не только футбол. Небезразличен ему и родной город Даугавпилс. В 2022-м он стал соавтором проекта "Даугавпилс: лучше, чем в столице" , в котором RUS TVNET пытался переломить репутацию Даугавпилса как экономически отсталого и культурно ретроградного, пророссийского города.

Алена Фещенко. Она же Елена Фещенко и даже Елена Савейко (мы шутим, что Алена классно путает след). Сейчас это кажется невероятным, но Алена была в Киеве от RUS TVNET незадолго до войны и 2022 год начала с интервью с Ольгой Татаренко из Луганска, вынужденно уехавшей оттуда в 2014-м. Кто бы мог подумать, что совсем скоро героине интервью придется снова уезжать, на этот раз из-под обстрелов в Харькове. Алена всегда готова к командировкам, и 2022-й предоставил ей возможность слетать на Сардинию. А еще написать несколько вдохновляющих историй о людях Латвии. "Я только что взяла лучшее интервью в своей жизни", - после разговора с основателями семейного бизнеса по пошиву одежды написала мне Алена. Алена - отличный второй пилот, во время всех ключевых событий она работала в паре с Сашей, быстро, четко, хладнокровно. В конце года обязанности Алены расширились, один из пунктов я условно между нами назвала "все, что попрошу". И до сих пор она ни разу не подвела. Алена крутая.